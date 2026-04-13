W W W... प्रफुल्ल हिंगे का नाम सुनते ही कांप जाएगी राजस्थान रॉयल्स, IPL में पहली बार हुआ ऐसा चमत्कार

Who is Praful Hinge: सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने आईपीएल के 19 सालों के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में पहले ओवर में ही 3 विकेट लेकर प्रफुल्ल ने इतिहास रच दिया. प्रफुल्ल हिंगे आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में पारी के पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुहान प्रीटोरियस को पवेलियन की राह दिखाकर ये चमत्कार किया. प्रफुल्ल हिंगे ने ये अद्भुत कारनामा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए थे. इसके जवाब में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी बैटिंग करने उतरी. सबका ध्यान इन दोनों बल्लेबाज पर था, लेकिन तभी अचानक प्रफुल्ल हिंगे ने गेंदबाजी से मानो आग लगा दी.

प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ओवर में किया करिश्मा

आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी गेंदबाज ने पारी के पहले ओवर में ही 3 विकेट झटके हों. बड़े-बड़े महारथी जो काम नहीं कर सके, उसे 24 साल के उस गेंदबाज ने कर दिखाया, जो आईपीएल में अपना पहला ओवर ही डाल रहा था. कप्तान ईशान किशन ने प्रफुल्ल हिंगे के हाथ में गेंद ठमाई और उन्होंने पलक झपकते ही इतिहास रच दिया. पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी, तीसरी पर ध्रुव जुरेल और आखिरी गेंद पर लुहान प्रीटोरियस को पवेलियन की राह दिखाकर प्रफुल्ल ने आईपीएल में ड्रीम डेब्यू किया.

कौन हैं प्रफुल्ल हिंगे?

आईपीएल डेब्यू पर करिश्मा करने वाले प्रफ्फुल हिंगे 24 साल के हैं. घरेलू क्रिकेट में वो विदर्भ के लिए खेलते हैं. वह नागपुर के रहने वाले हैं. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद सनराइजर्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस ने उन्हें ऑक्शन से पहले ट्रायल के लिए बुलाया था. डेनियल विटोरी की कोचिंग वाली सनराइजर्स की टीम को वह काफी पसंद आए और उन्हें खरीद लिया गया. वह उनादकट की तरह मीडियम फास्ट बॉलर हैं और गेंद में विविधता लाने के लिए मशहूर हैं.

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प्रफुल्ल हिंगे की आईपीएल सैलरी कितनी है?

आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में काव्या मारन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने विदर्भ के गेंदबाज पर दांव लगाया. SRH ने प्रफुल्ल हिंगे को 30 लाख रुपये में खरीदा, जो उनका बेस प्राइस भी था. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि प्रफुल्ल हिंगे ने उच्च स्तर पर आईपीएल में डेब्यू से पहले सिर्फ एक ही मुकाबला खेला था और एक विकेट चटकाए थे.

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