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Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं प्रफुल्ल हिंगे? ईशान किशन की कप्तानी में किया आईपीएल डेब्यू, कीमत 30 लाख रुपये

कौन हैं प्रफुल्ल हिंगे? ईशान किशन की कप्तानी में किया आईपीएल डेब्यू, कीमत 30 लाख रुपये

Who is Praful Hinge: प्रफ्फुल हिंगे को पहली आईपीएल में खेलने का मौका मिला है. उन्होंने इस बार ऑक्शन में सनराइजर्स की टीम ने 30 लाख रुपये में खरीदा था. यह हिंगे का बेस प्राइस भी था. वह तेज गेंदबाजी करते हैं और किशन की टीम के लिए सरप्राइज बॉलर साबित हो सकते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:36 PM IST
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जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के साथ प्रफ्फुल हिंगे. Photo Credit : Social Media
जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के साथ प्रफ्फुल हिंगे. Photo Credit : Social Media

Who is Praful Hinge: आईपीएल 2026 के 17वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक नए खिलाड़ी को मौका दिया. मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. सनराइजर्स के कप्तान ईशान किशन ने बताया कि टीम में दो खिलाड़ी आए हैं. लियाम लिविंगस्टोन की जगह सलिल अरोड़ा और जयदेव उनादकट की जगह प्रफ्फुल हिंगे को मौका दिया है.

प्रफ्फुल हिंगे को पहली आईपीएल में खेलने का मौका मिला है. उन्होंने इस बार ऑक्शन में सनराइजर्स की टीम ने 30 लाख रुपये में खरीदा था. यह हिंगे का बेस प्राइस भी था. वह तेज गेंदबाजी करते हैं और किशन की टीम के लिए सरप्राइज बॉलर साबित हो सकते हैं. सनराइजर्स की टीम पंजाब के खिलाफ मुकाबले से पहले सीजन में 3 मैच खेल चुकी है और उसे अब तक एक मुकाबले में ही जीत मिली है.

कौन हैं प्रफ्फुल हिंगे?

24 साल के प्रफ्फुल घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं. वह नागपुर के रहने वाले हैं. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद सनराइजर्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस ने उन्हें ऑक्शन से पहले ट्रायल के लिए बुलाया था. डेनियल विटोरी की कोचिंग वाली सनराइजर्स की टीम को वह काफी पसंद आए और उन्हें खरीद लिया गया. वह उनादकट की तरह मीडियम फास्ट बॉलर हैं और गेंद में विविधता लाने के लिए मशहूर हैं.

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हेजलवुड और रिचर्ड्सन के साथ किया अभ्यास

प्रफ्फुल हिंगे 2022 से चेन्नई के एमआरएफ पेस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं. वह 2024 में 15 दिन के डे कैंप के लिए ब्रिस्बेन गए थे. वहां उन्होंने जोश हेजलवुड और झाए रिचर्डसन जैसे अनुभवी तेज गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी का अभ्यास किया था. उसी साल उन्हें नागपुर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का मौका मिल गया. पांडिचेरी के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी का अनुभव उनके काम आया.

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ऐसा रहा है प्रफ्फुल का करियर

अब तक 10 फर्स्ट क्लास मैचों में दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 26.66 की औसत से 27 विकेट लिए हैं. हिंगे विदर्भ की पहली विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे. यह टीम सबकी मिली-जुली सोच से चली थी, जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और 5 मैचों में पांच विकेट लिए थे. उनके नाम 6 लिस्ट ए मैचों में 5 विकेट हैं. इसके अलावा 1 टी20 मैचों में उन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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