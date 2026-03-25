327 गेंद पर ठोके 1009 रन... 129 चौके और 59 छक्के, बेहद निर्दयी बन गया था ये भारतीय बल्लेबाज, त्राहि-त्राहि करने लगे गेंदबाज

क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 1009 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन भारत का एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई और 327 गेंदों पर नाबाद 1009 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 129 चौके और 59 छक्के ठोक डाले.
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क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 1009 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन भारत का एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई और 327 गेंदों पर नाबाद 1009 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 129 चौके और 59 छक्के ठोक डाले. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा.
327 गेंद पर ठोके 1009 रन
दरअसल, प्रणव धनावड़े नाम के एक भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया था. प्रणव धनावड़े ने एक ही पारी में 327 गेंदों पर नाबाद 1009 रन ठोक दिए थे. बता दें कि प्रणव धनावड़े ने साल 2016 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) द्वारा आयोजित एच.टी. भंडारी कप इंटर-स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एक मैच की पारी में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.
बेहद निर्दयी बन गया था ये भारतीय बल्लेबाज
प्रणव धनावड़े ने केसी गांधी इंग्लिश स्कूल के लिए मैच खेलते हुए आर्य गुरुकुल स्कूल (CBSE) के खिलाफ एक पारी में 308.56 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 327 गेंदों पर नाबाद 1009 रन ठोक दिए. प्रणव धनावड़े ने इस दौरान 129 चौके और 59 छक्के उड़ाए. प्रणव धनावड़े ने करीब साढ़े छह घंटे तक क्रीज पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की और नाबाद 1009 रन की ये ऐतिहासिक पारी खेली.
त्राहि-त्राहि करने लगे गेंदबाज
प्रणव धनावड़े की बल्लेबाजी के सामने आर्य गुरुकुल स्कूल (CBSE) के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए. प्रणव धनावड़े के 1009 रनों के दम पर केसी गांधी इंग्लिश स्कूल की टीम ने अपनी पहली पारी में 94 ओवर में 3 विकेट पर 1465 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. जवाब में आर्य गुरुकुल स्कूल (CBSE) की टीम अपनी पहली पारी में 31 और दूसरी पारी में 52 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. प्रणव धनावड़े के दम पर केसी गांधी इंग्लिश स्कूल की टीम ने यह मैच पारी और 1382 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया. हालांकि अब प्रणव धनावड़े गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं. प्रणव धनावड़े महाराष्ट्र के कल्याण के एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं. प्रणव धनावड़े का जन्म 13 मई 2000 को हुआ था. प्रणव धनावड़े, एक ऑटो-रिक्शा चालक के बेटे हैं.