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Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं CSK के नए जडेजा? जिनपर 14.20 करोड़ लुटाया, अब कर रहे डेब्यू, जानें कैसा है T20 रिकॉर्ड

कौन हैं CSK के 'नए जडेजा'? जिनपर 14.20 करोड़ लुटाया, अब कर रहे डेब्यू, जानें कैसा है T20 रिकॉर्ड

Who is Prashant Veer: चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 20 साल के युवा ऑलराउंडर को मैदान पर उतारा है. CSK ने प्रशांत वीर पर ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये लुटाए थे. उन्हें रवींद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:44 PM IST
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कौन हैं प्रशांत वीर? (PHOTO- X/IPLT20.COM/BCCI)
कौन हैं प्रशांत वीर? (PHOTO- X/IPLT20.COM/BCCI)

Who is Prashant Veer: आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में करारी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव किया है. ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए जेमी ओवरटन और मैट शॉर्ट को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में CSK ने युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर को मौका दिया है, जिन्हें ऑक्शन में फ्रेंचाइजी ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. 20 साल के युवा खिलाड़ी प्रशांत वीर को रवींद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है.

आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर खजाना लूटा दिया था. राजस्थान के कार्तिक शर्मा और उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर दोनों को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. कार्तिक ने तो पिछले मैच में आईपीएल में डेब्यू कर लिया, अब प्रशांत को मौका दिया गया है.

कौन हैं प्रशांत वीर?

24 नवंबर, 2005 को उत्तर प्रदेश के अमेठी में जन्में प्रशांत वीर एक बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हैं. वो आखिरी ओवरों में बड़े-बड़े छक्के लगाने के लिए भी जाने जाते हैं. प्रशांत वीर घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं और यूपी टी20 लीग से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. 20 साल के ऑलराउंडर ने अभी तक सिर्फ 9 टी20 मैच खेले हैं. बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने 6.45 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट चटकाए हैं, जबकि बल्लेबाजी से 167.16 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए हैं.

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CSK vs PBKS: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (WK), ऋतुराज गायकवाड़ (C), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी, खलील अहमद

पंजाब किंग्स (प्लेइंग XI): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

(यह भी पढ़ें: अभिषेक नहीं इस युवा बल्लेबाज को खुद से भी बेहतर मानते हैं युवराज सिंह, 35 गेंद पर शतक ठोक मचाई थी सनसनी)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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