30 लाख वाले को मिले 14.20 करोड़... CSK ने किस अनजान ऑलराउंडर पर खोली तिजोरी? ऑक्शन में रचा इतिहास

Hindi Newsक्रिकेट30 लाख वाले को मिले 14.20 करोड़... CSK ने किस अनजान ऑलराउंडर पर खोली तिजोरी? ऑक्शन में रचा इतिहास

Who is Prashant Veer: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के हाथ से जब रवींद्र जडेजा गए तो सवाल था कि अब आखिर कौन उन्हें रिप्लेस करेगा. अब ऑक्शन में सीएसके ने एक अनजान ऑलराउंडर के नाम पर पूरी तिजोरी ही खोल डाली है. इस खिलाड़ी का नाम प्रशांत वीर है जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी साबित हो चुके हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:19 PM IST
Who is Prashant Veer: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के हाथ से जब रवींद्र जडेजा गए तो सवाल था कि अब आखिर कौन उन्हें रिप्लेस करेगा. अब ऑक्शन में सीएसके ने एक अनजान ऑलराउंडर के नाम पर पूरी तिजोरी ही खोल डाली है. इस खिलाड़ी का नाम प्रशांत वीर है जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी साबित हो चुके हैं. इतिहास में कभी भी किसी भी अनकैप्ड प्लेयर पर किसी भी टीम ने इतनी रकम नहीं खर्च की है. 

सीएसके ने लुटाए 14.20 करोड़

सीएसके ने आईपीएल ऑक्शन से पहले रवींद्र जडेजा को राजस्थान के साथ ट्रेड किया था. जडेजा को 4 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा. रवींद्र जडेजा की सैलेरी सीएसके में 18 करोड़ रुपये थी लेकिन राजस्थान में जाने के बाद उन्हें 14 करोड़ मिले. सीएसके ने सैमसन के बदले जडेजा के साथ सैम करन को भी राजस्थान को सौंप दिया था. अब ऑक्शन में प्रशांत वीर नाम के अनजान ऑलराउंडर को जडेजा जैसे बड़े नाम से भी ज्यादा सैलेरी मिल गई है.

कौन हैं प्रशांत वीर?

अब बड़ा सवार फैंस के जहन में होगा कि आखिर कौन है ये प्रशांत वीर जिनके लिए सीएसके ने तिजोरी खोल डाली है. आखिर इस खिलाड़ी में क्या खास है आईए जानते हैं. दरअसल, प्रशांत वीर अपनी कसी हुई स्पिन बॉलिंग और विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. प्रशांत वीर अपनी बल्लेबाजी के दम पर मैच की काया पलटने का माद्दा रखते हैं. 20 साल के प्रशांत 2025-26 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले, जहां उन्होंने सात मैचों में 169.19 के शानदार स्ट्राइक रेट और 37.33 की औसत से 112 रन बनाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर बिहार के खिलाफ नाबाद 40 रन था. बॉलिंग में उन्होंने 7 पारियों में 9 विकेट अपने नाम किए और हरफनमौला प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया. वह 30 लाख के बेस प्राइज के साथ ऑक्शन में शामिल हुए थे.

सीएसके ने कार्तिक शर्मा पर भी खेला दांव

प्रशांत वीर पर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड के रिकॉर्ड का ठप्पा लगा ही था कि कार्तिक शर्मा पर भी सीएसके ने दांव खेल दिया. हैदराबाद ने कार्तिक को शामिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया लेकिन सीएसके ने उन्हें एंट्री देने की ठान ली थी. कार्तिक ने बेबाक विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई है और उन्हें भी सीएसके की टीम ने 14.2 करोड़ रुपये लुटा दिए हैं. 

 

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

