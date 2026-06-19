श्रेयंका पाटिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रेमा रावत को चुना गया है. महिला प्रीमियर लीग में वह आरसीबी की टीम का हिस्सा हैं. उन्हें रिकॉर्ड 1.2 करोड़ कीमत देकर टीम में शामिल किया गया था. चेन्नई में सीनियर महिला वनडे चैलेंजर ट्रॉफी के मैच से प्रेमा का नाम सुर्खियों में आया था जब टीम सी को उन्होंने आखिरी 2 गेंद में जीत दिला दी थी. 10वें नंबर पर उतरी प्रेमा ने एक चौका और सिंगल लेकर टीम ए को आखिरी 3 गेंद में जीत दिलाकर सभी को हैरान कर दिया था. इसके बाद उन्हें आईपीएल में मोटी रकम में खरीदा गया.