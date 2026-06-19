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हॉकी छोड़ क्रिकेट में मचाया तहलका... कौन हैं वर्ल्ड कप में सरप्राइज एंट्री मारने वाली 3D प्लेयर? WPL में कीमत करोड़ पार

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने आगाज लगातार 2 जीत के साथ किया. लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर देखने को मिली कि स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल टखने की इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर WPL की 1.2 करोड़ कीमत वाली प्लेयर को चुना गया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 19, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:53 AM IST
हॉकी छोड़ क्रिकेट में मचाया तहलका... कौन हैं वर्ल्ड कप में सरप्राइज एंट्री मारने वाली 3D प्लेयर? WPL में कीमत करोड़ पार
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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