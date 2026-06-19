महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने आगाज लगातार 2 जीत के साथ किया. लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर देखने को मिली कि स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल टखने की इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर WPL की 1.2 करोड़ कीमत वाली प्लेयर को चुना गया. इस खिलाड़ी को 3D प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है. ये खिलाड़ी कौन है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताते हैं.
श्रेयंका पाटिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रेमा रावत को चुना गया है. महिला प्रीमियर लीग में वह आरसीबी की टीम का हिस्सा हैं. उन्हें रिकॉर्ड 1.2 करोड़ कीमत देकर टीम में शामिल किया गया था. चेन्नई में सीनियर महिला वनडे चैलेंजर ट्रॉफी के मैच से प्रेमा का नाम सुर्खियों में आया था जब टीम सी को उन्होंने आखिरी 2 गेंद में जीत दिला दी थी. 10वें नंबर पर उतरी प्रेमा ने एक चौका और सिंगल लेकर टीम ए को आखिरी 3 गेंद में जीत दिलाकर सभी को हैरान कर दिया था. इसके बाद उन्हें आईपीएल में मोटी रकम में खरीदा गया.
23 साल की प्रेमा रावत घरेलू क्रिकेट में शानदार नजर आई हैं. उन्होंने चार टूर्नामेंट में 29 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें वनडे चैलेंजर में 10 विकेट शामिल है. वह दूसरी सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं. उन्होंने सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में भी ओडिशा के खिलाफ 47 रनों की नाबाद पारी खेली थी. प्रेमा ने स्कूल लेवल पर हॉकी से शुरुआत कर दी थी, लेकिन उन्होंने बाद में क्रिकेट में अपना करियर शुरू किया.
प्रेमा ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए कहा, "मेरी दिलचस्पी हमेशा से क्रिकेट में थी क्योंकि पहाड़ों पर कोई अन्य खेल खेलने को नहीं था. जब लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती थी तो मैंने लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया. जब लोकल टूर्नामेंट होता था तो मैं भी लड़कों की टीम में खेलती थी. समय के साथ मेरा जुनून क्रिकेट के लिए बढ़ता चला गया. मैं स्कूल स्तर से ही एथलेटिक्स के जरिए खेलों से जुड़ गई थी."
ये भी पढ़ें..
उन्होंने आगे कहा, "बाद में जब हम शहर में आ गए तो मैंने केन्द्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया. मैंने वहां हॉकी खेली क्योंकि स्कूल में क्रिकेट प्रमुख नहीं था. मैंने SGFI (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और जूनियर भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया. लेकिन क्रिकेट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया."