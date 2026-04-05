सिर्फ 3 घंटे की नींद, 21 घंटे बॉलिंग... कौन हैं LSG के प्रिंस यादव? जादुई गेंद फेंक ईशान किशन को किया चित्त

Who Is Prince Yadav: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने शानदार बॉलिंग कर महफिल लूट ली. उन्होंने एक जादुई गेंद डालकर SRH के कप्तान ईशान किशन को चारों खाने चित्त कर दिया. LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने बताया कि प्रिंस यादव दिन में 21 घंटे भी बॉलिंग कर सकते हैं.
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Who Is Prince Yadav: आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां युवा खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाती है और वो रातोंरात स्टार बन जाते हैं. आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव शानदार बॉलिंग से चर्चा का विषय बने हुए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने जादुई गेंद डालकर ईशान किशन को चारों खाने चित्त कर दिया. प्रिंस यादव की ये हवा में तैरते हुए पिच पर गिरी और गिल्लियां बिखर गई.
ईशान किशन के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं था. सोशल मीडिया पर फैंस इस गेंद को अब तक का सबसे बेस्ट बॉल बता रहे हैं. इस बीच LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो युवा तेज गेंदबाज की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं. लैंगर ने बताया कि प्रिंस यादव अपनी गेंदबाजी से इतना प्यार करते हैं कि अगर उनसे कह दिया जाए कि दिन में 21 घंटे बॉलिंग करो तो वो इसके लिए भी तैयार रहते हैं.
हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने शुभांकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा किया था. जब उनसे पूछा गया कि आपकी टीम में कौन ऐसा युवा खिलाड़ी है, जिसपर नजर रहेगी तो उन्होंने प्रिंस यादव का नाम लिया. तारीफों के पुल बांधते हुए लैंगर ने कहा कि वो जबरदस्त प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं. वो दिन में 6 घंटे गेंदबाजी और फिर ट्रेनिंग करते हैं. इतना ही नहीं, वो सिर्फ 3 घंटे सोकर 21 घंटे गेंदबाजी करने के लिए भी तैयार रहते हैं. ये युवा तेज गेंदबाज आगे चलकर नाम रोशन कर सकता है.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2026
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 24 वर्षीय गेंदबाज ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है. उन्होंने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर SRH के कप्तान ईशान किशन को चारों खाने चित्त कर दिया. उनकी ये ऑफ स्टंप से ठीक बाहर फेंकी हुई बॉल पिच पर गिरने के बाद नागिन की तरह लहराई और गिल्लियां बिखर गई. इस मैच में उन्होंने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए. ईशान किशन के बाद उन्होंने शिवांग कुमार को भी क्लीन बोल्ड किया.
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