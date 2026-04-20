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Hindi Newsक्रिकेट330 गेंद पर ठोके 546 रन... 85 चौके और 5 छक्के, बेहद निर्दयी बन गया था ये भारतीय बल्लेबाज, त्राहि-त्राहि करने लगे गेंदबाज

330 गेंद पर ठोके 546 रन... 85 चौके और 5 छक्के, बेहद निर्दयी बन गया था ये भारतीय बल्लेबाज, त्राहि-त्राहि करने लगे गेंदबाज

क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 546 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन भारत का एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई और 330 गेंदों पर नाबाद 546 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 85 चौके और 5 छक्के ठोक डाले.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 20, 2026, 11:55 AM IST
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330 गेंद पर ठोके 546 रन... 85 चौके और 5 छक्के, बेहद निर्दयी बन गया था ये भारतीय बल्लेबाज, त्राहि-त्राहि करने लगे गेंदबाज

क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 546 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन भारत का एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई और 330 गेंदों पर नाबाद 546 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 85 चौके और 5 छक्के ठोक डाले. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा.

330 गेंद पर ठोके 546 रन

दरअसल, भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया था. पृथ्वी शॉ ने एक ही पारी में 330 गेंदों पर 546 रन ठोक दिए थे. बता दें कि पृथ्वी शॉ ने साल 2013 में मुंबई के आजाद मैदान में हैरिस शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एक मैच की पारी में यह रिकॉर्ड बनाया था. पृथ्वी शॉ की उम्र तब 14 साल थी.

बेहद निर्दयी बन गया था ये भारतीय बल्लेबाज

पृथ्वी शॉ ने रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल के लिए मैच खेलते हुए सेंट फ्रांसिस ड'असिसी हाई स्कूल के खिलाफ एक पारी में 330 गेंदों पर 546 रन ठोक दिए. पृथ्वी शॉ ने इस दौरान 85 चौके और 5 छक्के उड़ाए. पृथ्वी शॉ ने करीब छह घंटे तक क्रीज पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की और 546 रन की ये ऐतिहासिक पारी खेली.

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त्राहि-त्राहि करने लगे गेंदबाज

पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी के सामने सेंट फ्रांसिस ड'असिसी हाई स्कूल के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए. पृथ्वी शॉ के 546 रनों के दम पर रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल की टीम ने अपनी पहली पारी में 115.4 ओवर में 991 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. जवाब में सेंट फ्रांसिस ड'असिसी हाई स्कूल की टीम अपनी पहली पारी में 92 और दूसरी पारी में 140 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. पृथ्वी शॉ के दम पर रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल की टीम ने यह मैच पारी और 759 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.

गुमनामी के अंधेरे में खो गया ये बल्लेबाज

अब पृथ्वी शॉ गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं. पृथ्वी शॉ का जन्म 9 नवंबर 1999 को महाराष्ट्र के विरार में हुआ था. पृथ्वी शॉ के माता-पिता बिहार के गया से प्रवासी के तौर पर विरार आकर बस गए थे. पृथ्वी शॉ ने टीम इंडिया के लिए 5 टेस्ट मैचों में 339 रन बनाए हैं. टेस्ट में पृथ्वी शॉ के नाम 1 शतक है. पृथ्वी शॉ ने 6 वनडे मैचों में 189 रन बनाए हैं. पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए महज एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, जिसमें वह शून्य पर आउट हो गए थे. आखिरी बार ये बल्लेबाज साल 2021 में श्रीलंका दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में खेलता नजर आया था. पृथ्वी शॉ ने 79 IPL मैचों में 1892 रन बनाए हैं. अपनी कप्तानी में 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पृथ्वी शॉ को साल 2018 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था. इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर शानदार पारियां भी खेलीं. पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अब तीनों ही फॉर्मेट्स में उनकी जगह छिन गई है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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