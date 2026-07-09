कौन हैं प्रिया पुनिया... प्रतिका रावल को किया रिप्लेस? 2019 हुआ था इंटरनेशनल डेब्यू

29 साल की प्रिया दाएं हाथ की टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर लेती हैं. जयपुर, राजस्थान की रहने वाली प्रिया ने 2019 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और 3 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन टेस्ट में फिलहाल डेब्यू नहीं किया है. प्रिया पूनिया हाल ही में इंग्लैंड 'ए' के खिलाफ उनके दमदार खेल दिखाया. उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 23, 87 और 61 रन की पारियां खेलीं. वे सीरीज में इंडिया 'ए' की तरफ से सबसे ज्यादा 171 रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं. भारत को सीरीज में 2-1 से जीत दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई.