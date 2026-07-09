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कौन हैं प्रिया पुनिया... प्रतिका रावल को किया रिप्लेस? 2019 हुआ था इंटरनेशनल डेब्यू

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र लॉर्ड्स टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा. स्टार ओपनर प्रतिका रावल इंजरी के चलते बाहर हो गईं. उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रिया पुनिया को टीम में शामिल किया गया. प्रिया से कई फैंस अनजान होंगे, इनके बारे में हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 09, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:33 AM IST
कौन हैं प्रिया पुनिया... प्रतिका रावल को किया रिप्लेस? 2019 हुआ था इंटरनेशनल डेब्यू
Image Credit: bcciSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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