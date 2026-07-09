कौन हैं प्रिया पुनिया... प्रतिका रावल को किया रिप्लेस? 2019 हुआ था इंटरनेशनल डेब्यू

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र लॉर्ड्स टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा. स्टार ओपनर प्रतिका रावल इंजरी के चलते बाहर हो गईं. उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रिया पुनिया को टीम में शामिल किया गया. कई फैंस के लिए ये नाम नया होगा, लेकिन प्रिया का इंटरनेशनल डेब्यू 2019 में ही हो गया था. हालांकि, अभी उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू नहीं किया है. इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए प्रिया ने जबरदस्त बैटिंग की.
प्रतिका रावल घुटने की चोट के चलते टीम से बाहर हुईं. इंडिया 'ए' के लिए खेलते हुए उनके दाहिने घुटने में गहरी चोट लग गई थी. इस चोट के बाद उन्हें टांके लगाने पड़े. मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रतिका मैच के लिए समय पर फिट नहीं हो सकीं. प्रतिका के बाहर होने के बाद महिला चयन समिति ने प्रिया पूनिया को टीम में शामिल किया है.
29 साल की प्रिया दाएं हाथ की टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर लेती हैं. जयपुर, राजस्थान की रहने वाली प्रिया ने 2019 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और 3 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन टेस्ट में फिलहाल डेब्यू नहीं किया है. प्रिया पूनिया हाल ही में इंग्लैंड 'ए' के खिलाफ उनके दमदार खेल दिखाया. उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 23, 87 और 61 रन की पारियां खेलीं. वे सीरीज में इंडिया 'ए' की तरफ से सबसे ज्यादा 171 रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं. भारत को सीरीज में 2-1 से जीत दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई.
प्रिया ने अब तक भारत के लिए 12 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 27.30 की औसत से 273 रन बनाए हैं. वनडे में उनके नाम दो अर्धशतक हैं और बेस्ट स्कोर नाबाद 75 रन है. इसके अलावा उन्होंने 3 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं.
ये भी पढे़ं...
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदिनी शर्मा, हरलीन देओल, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, स्नेह राणा और प्रिया पूनिया.