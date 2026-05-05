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Hindi Newsक्रिकेटराधे राधे और जय श्री राम....MI के नए स्पिनर ने पहला विकेट लेते ही जेब से निकाला इमोशनल पर्चा

राधे राधे और जय श्री राम....MI के नए स्पिनर ने पहला विकेट लेते ही जेब से निकाला इमोशनल पर्चा

Who is Raghu Sharma: आईपीएल जैसे बड़े मंच पर जब भी कोई नया गेंदबाज विकेट लेता है तो उसके सेलिब्रेशन पर हर किसी की नजर रहती है. हर बॉलर का सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है. मुंबई के नए लेग स्पिरन रघु शर्मा ने जब लखनऊ के खिलाफ पहला शिकार किया तो उन्होंने जेब से इमोशनल पर्चा निकाला, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 05, 2026, 07:26 AM IST
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राधे राधे और जय श्री राम....MI के नए स्पिनर ने पहला विकेट लेते ही जेब से निकाला इमोशनल पर्चा

Who is Raghu Sharma: आईपीएल एक ऐसा मंच है, जो रातों-रात खिलाड़ियों को स्टार बना देता है, लेकिन इस मंच तक पहुंचने के लिए कुछ खिलाड़ियों को सालों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो कुछ कम वक्त में ही यहां कदम रख लेते हैं. रघु शर्मा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें सालों की तपस्या के बाद मौका मिला. 33 साल के लेग स्पिनर रघु शर्मा ने 4 मई की रात लखनऊ की टीम के खिलाफ अपने आईपीएल करियर के दूसरे ही मैच में पहला विकेट लिया. विकेट लेने के बाद उन्होंने जेब से पर्ची निकाली और जश्न मनाया. रघु शर्मा ने पर्ची पर जो भी कुछ लिखा था, वो बहुत इमोशनल करने वाला है.

वो कहते हैं ना कि किस्मत के पन्ने कब पलट जाएं, कोई नहीं जानता, लेकिन जब संघर्ष और श्रद्धा एक साथ मिलते हैं, तो वानखेड़े जैसे ऐतिहासिक मैदान पर रघु शर्मा जैसी भावुक कहानी जन्म लेती है. 33 साल की उम्र में, जहां कई खिलाड़ी संन्यास के बारे में सोचने लगते हैं, वहां जालंधर के इस लेग स्पिनर ने साबित कर दिया कि अगर खुद पर यकीन और 'गुरुदेव' की कृपा हो, तो 15 साल का लंबा और कष्टदायक इंतजार भी एक सुखद सवेरे में बदल सकता है. यही बात उन्होंने अपनी पर्ची के जरिए दुनिया को दिखाई है.

लखनऊ के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए अपना पहला विकेट लेते ही रघु का अपनी जेब से वह पर्चा निकालना और उस पर लिखे संदेश को दुनिया को दिखाना, महज एक जश्न नहीं बल्कि उन अनगिनत रातों के संघर्ष की गूंज थी, जिन्हें उन्होंने नेट बॉलर के तौर पर गुमनामी में बिताया था. आइए जानते हैं आखिर रघु ने पर्ची में क्या लिखा था और रघु ने कैसे आईपीएल तक का सफर तय किया.

पर्ची में आखिर लिखा क्या था?

33 साल के लेग स्पिनर रघु शर्मा ने विकेट लेने के बाद जेब से जो पर्ची निकाली, उस पर इमोशनल मैसेज था. पर्ची पर लिखा था, "राधे-राधे. गुरुदेव की कृपा से आज 15 सालों का एक बहुत ही कष्टदायक समय समाप्त हुआ. मुझे यह मौका देने के लिए मुंबई इंडियंस का बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं हमेशा आभारी रहूंगा, जय श्री राम."

कौन हैं रघु शर्मा?

रघु शर्मा एक लेग स्पिनर हैं. जालंधर में जन्मे रघु ने कड़े संघर्ष के बाद आईपीएल तक का सफर तय किया है. वो घरेलू क्रिकेट में पंजाब और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उन्होंने 2017-18 में अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 12 प्रथम श्रेणी मैचों में 57 विकेट, 12 लिस्ट ए मैचों में 18 विकेट और 6 टी20 मैचों में 5 विकेट लिए हैं. रघु पहले मुंबई इंडियंस के साथ बतौर नेट बॉलर जुड़े थे. फिर साल 2025 में उन्हें मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया और 2026 में उन्हें खेलने का मौका मिला.

18 साल की उम्र में क्रिकेट को सीरियस लिया

रघु डॉक्टरों और इंजीनियरों के परिवार से आते हैं. साल 2011 में भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके भीतर क्रिकेट का जुनून जागा था. 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली दफा क्रिकेट को गंभीरता से खेलना शुरू किया था. शुरुआती दौर में रघु का वजन करीब 102 किलो था और उन्होंने पहले कभी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला था. ऐसे में कोच भी उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे, लेकिन रघु हार मानने को तैयार नहीं थे. उन्होंने खुद को बदल डाला. वो दोपहर की 45-46 डिग्री गर्मी में अकेले मैदान में दौड़ते, घंटों प्रैक्टिस करते. 6 महीने के बाद नतीजा ये कि उन्होंने 3 किलो वजन घटा लिया. इस बदलाव के बाद रघु ने कड़ी मेहनत जारी रखी और आज वो आईपीएल के मंच तक पहुंचे हैं.

मैच का लेखा-जोखा

मुंबई और लखनऊ के बीच वानखेड़े में खेला गया सीजन का 47वां मुकाबला हाई-स्कोरिंग रहा. पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ ने 228 रन बनाए थे. मुंबई के लगभग सभी बॉलर्स की पिटाई हुई, लेकिन रघु शर्मा मुंबई के सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए. उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 9 की इकॉनमी से 36 रन दिए और 1 महत्वपूर्ण सफलता हासिल की. इससे पहले अपने डेब्यू मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ भी उन्होंने कसी हुई बॉलिंग की थी. चेन्नई के खिलाफ 6 की इकॉनमी से रन देकर सबको प्रभावित किया था. 

लखनऊ द्वारा दिए गए 229 रनों के टारगेट को मुंबई ने 4 विकेट खोकर चेज कर लिया. मुंबई के लिए रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने शानदार बल्लेबाजी की. रोहित ने 44 बॉल पर 7 छक्के और 6 चौके लगाकर 84 रन बनाए, जबकि रिकेल्टन ने 32 बॉल पर 8 छक्के और 6 चौके मारे.

ये भी पढ़ें:  Mumbai Indians IPL 2026 Playoff Scenario: जीत के साथ उम्मीद जिंदा...अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस...ये रहा पूरा गणित

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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