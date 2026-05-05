Who is Raghu Sharma: इंजीनियरिंग छोड़ मैदान पर उतरा ये खिलाड़ी, धोनी के एक छक्के ने बदली किस्मत, मुंबई इंडियंस ने दी पहचान

Raghu Sharma Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ स्पिनर रघु शर्मा को आईपीएल 2026 में दूसरी बार मौका दिया. रघु ने 4 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट लिया. उन्होंने अक्षर रघुवंशी का विकेट लिया. रघु शर्मा ने खुलासा किया है कि 2011 में वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी द्वारा लगाए गए वर्ल्ड कप विनिंग छक्के ने उन्हें क्रिकेट को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया.

रघु उस समय मोटापे से जूझ रहे थे और खेल में अपने भविष्य को लेकर संशय में थे. लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ अपना पहला आईपीएल विकेट लेने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बात की और कहा कि भारत की 2011 वर्ल्ड कप जीत ने उनके जीवन की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई.

रघु का पारिवारिक बैकग्राउंड

जालंधर के डॉक्टरों और इंजीनियरों के परिवार से आने वाले रघु से एक पारंपरिक करियर चुनने की उम्मीद थी और वह अंततः एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए. हालांकि, 2011 की वर्ल्ड कप जीत ने उन्हें देर से शुरुआत करने के बावजूद क्रिकेट अपनाने के लिए प्रेरित किया. रघु ने बताया, ''मैं 2011 के आसपास की बात कर रहा हूं. मेरे परिवार में हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर था, इसलिए मैं भी इंजीनियर बन गया. लेकिन तब मैं फिट नहीं था और मेरा वजन लगभग 102 किलोग्राम था.''

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कैसे शुरू हुई क्रिकेटर बनने की जिद?

धोनी को छक्का मारकर मैच खत्म करते देख रघु ने क्रिकेटर बनने का संकल्प लिया. इसके बाद उन्होंने फिटनेस और लेग-स्पिन गेंदबाजी पर भारी ध्यान देना शुरू किया और 21 साल की उम्र में पेशेवर क्रिकेट में जगह बनाने की कोशिश की. अपनी शुरुआती चुनौतियों को याद करते हुए रघु ने कहा, ''मेरे पिता ने भी मुझसे कहा था कि मोटापे के कारण तुम यह नहीं कर पाओगे. तुम्हें बहुत दौड़ना और मेहनत करनी होगी. क्रिकेट तुम्हारे लिए नहीं है. मैंने 21 साल की उम्र में शुरुआत की थी, इसलिए एज-ग्रुप क्रिकेट के सभी अवसर मेरे लिए खत्म हो चुके थे.''

रघु की सफलता का राज

रघु ने बताया कि भगवान पर विश्वास और लगातार गेंदबाजी के अभ्यास ने उन्हें बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने में मदद की. उन्होंने कहा, ''मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था और विश्वास था कि अगर भगवान हैं, तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा. मैं हफ्ते में छह दिन केवल लेग-स्पिन का अभ्यास करता था. आज भी मैं हर दिन 10 ओवर गेंदबाजी करता हूं. अगर आप एक गेंदबाज हैं तो आपको लगातार गेंदबाजी करनी होगी, तभी आपकी कलाई स्वाभाविक रूप से काम करना शुरू करती है.''

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विकेट लेने के बाद रघु ने क्या किया?

रघु ने मुंबई इंडियंस के लिए तब महत्वपूर्ण मोड़ दिया जब उन्होंने अक्षत रघुवंशी को आउट कर अपना पहला आईपीएल विकेट झटका. 13वें ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की फ्लाइट और ड्रिफ्ट से वह गच्चा खा गया. गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर हवा में उछली और रघु ने खुद ही कैच लपक लिया. विकेट लेने के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक नोट निकाला जिस पर "राधे-राधे, जय श्री राम" के साथ मुंबई इंडियंस को अवसर देने के लिए धन्यवाद संदेश लिखा था.

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रघु का मुंबई इंडियंस के साथ सफर

मुंबई इंडियंस ने पिछले साल रघु को 30 लाख रुपये में खरीदा था और इस सीजन के लिए उन्हें रिटेन किया. 2025 में उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए नेट बॉलर के रूप में काम किया और फिर विग्नेश पुथुर के चोटिल होने पर उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया. हालांकि उस साल उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा बनाए रखा और अंततः उन्होंने इस सीजन की शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया.