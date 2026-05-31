VIDEO: कौन है वो शख्स जो वैभव के सामने झुका... 10 साल बड़ा होकर भी छुए पैर? वायरल हो रहा वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में हर तरफ विस्फोटक वैभव का शोर देखने को मिला. कभी उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता तो कभी अपने संस्कार से. 15 साल के वैभव आईपीएल में कई दिग्गजों के पैर छूते नजर आए. वैभव ने कमेंटेटर जतिन सप्रू के भी पैर छू लिए, हालांकि सप्रू पीछे हटते नजर आए. लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वैभव के सामने 10 साल बड़ा शख्स झुकता नजर आता है. फैंस के जेहन में सवाल है कि आखिर है ये है कौन, सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

कौन है ये शख्स?

सोशल मीडिया यूजर्स में कन्फ्यूजन फैला हुआ है कि राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में ये कौन सा खिलाड़ी है. कई फैंस इसे रोहित सिंह समझ रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल से कुछ महीनों पहले ही फर्स्ट क्लास डेब्यू किया. उन्हें आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 95 लाख रुपये में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, लेकिन ये वो रोहित नहीं हैं बल्कि ये रोहित बडाले हैं. रोहित बडाले एक मॉडल हैं और राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले के बेटे हैं.

वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वैभव सूर्यवंशी के सामने रोहित आते हैं और वैभव उनके पैर छूने लगते हैं. तुरंत बाद रोहित सिंह उलटा वैभव सूर्यवंशी के सामने झुक जाते हैं और उनके ही पैर छूने लगते हैं, लेकिन वैभव हाथ पकड़ लेते हैं. सोशल मीडिया पर फैंस को वैभव के संस्कार खूब रास आ रहे हैं. वैभव ने धोनी, गावस्कर समेत कई क्रिकेट के दिग्गजों के भी पैर छुए और दिल जीता.

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ऑरेंज कैप जीत सकते हैं सूर्यवंशी

वैभव के पास अपने आईपीएल के दूसरे सीजन में ही ऑरेंज कैप जीतने का गोल्डन चांस है. उन्होंने अपनी दमदार पारियों से टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बदकिस्मती से क्वालीफायर- 2 में टीम को गुजरात के हाथों हार का सामना करना पड़ा. वैभव 16 मैच में फिलहाल 776 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अगर फाइनल में अहमदाबाद के मैदान पर शुभमन गिल फ्लॉप होते हैं तो ऑरेंज कैप का ताज वैभव के सिर सजेगा.