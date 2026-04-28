पंजाब किंग्स की पहली हार का जिम्मेदार कौन? श्रेयस अय्यर ने बताई कमजोरी, टीम को दी चेतावनी

PBKS vs RR IPL 2026: आईपीएल 2026 के 40वें मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ डोनोवन फरेरा ने जबरदस्त अर्धशतक लगाकर राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से जीत दिलाई. इसके साथ ही पंजाब किंग्स को सीजन में पहली हार का सामना करना पड़ा. न्यू चंडीगढ़ में मंगलवार को पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रनों का स्कोर खड़ा किया. राजस्थान ने 19.2 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार का कारण बताया.

राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2026 में अपनी छठी जीत हासिल की. उसके अब 9 मैचों में 12 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. दूसरी ओर, पंजाब को इस सीजन में पहली हार मिली है. उससे पहले उसने 7 में से 6 मैच जीते थे और एक मुकाबला रद्द रहा था. उसके अब 8 मैचों में 13 अंक हैं और वह अभी पहले नंबर पर काबिज है.

गेंदबाजी से खुश नहीं अय्यर

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मैच के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार के कारणों के बारे में बताया. उन्होंने कहा, ''224 एक शानदार स्कोर था. इस पिच पर एक असाधारण प्रदर्शन था. हम अपनी गेंदबाजी में पीछे रह गए. यह एक ऐसा फॉर्मेट है जहां बहुत सारे खिलाड़ियों ने खेल को बदल दिया है. यह सब काम करने के बारे में है. आज हमारा दिन नहीं था. यह महत्वपूर्ण है कि हम उन चीजों पर टिके रहें जो हम कर रहे हैं.''

क्या थक गई है पंजाब की टीम?

लगातार मैचों में हिस्सा लेकर अय्यर को लगता है कि उनकी टीम थोड़ी थक गई है. इस पर उन्होंने कहा, ''शरीर भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन वह कारण नहीं हो सकता. यह सीजन की हमारी पहली हार है, निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सिखाती है. हमें बस इसे एक तरफ रखना होगा. पीछे मुड़कर देखें तो बहुत कुछ हो सकता था. स्पिनरों के खिलाफ रन बनाना मुश्किल था. पहले मैच में जिस तरह से हरप्रीत बरार ने गेंदबाजी की, उसके लिए उन्हें सलाम.''

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प्रभसिमरन और स्टोइनिस का अर्धशतक

पंजाब की बल्लेबाजी की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह 44 गेंद पर 59 रन बनाए. प्रियांश आर्या ने 11 गेंद पर 29 और कूपर कोनोली ने 14 गेंद पर 30 रन ठोके. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 गेंद पर 30 रन बनाए. मार्कस स्टोइनिस ने तूफानी अंदाज में 22 गेंद पर नाबाद 62 रन बनाए. उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए. राजस्थान के लिए यश राज पुंजा ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए.

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वैभव-यशस्वी के बाद फरेरा और शुभम की तूफानी बैटिंग

राजस्थान के लिए डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने मैच को फिनिश किया. फरेरा ने 26 गेंद पर नाबाद 52 रन बनाए. शुभम ने 12 गेंद पर नाबाद 31 रन की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंद पर 43 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए. यशस्वी जायसवाल ने 27 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली. पंजाब के लिए युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए.