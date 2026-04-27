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Hindi Newsक्रिकेटWho is Sahil Parakh: स्ट्रेचर से सीधे प्लेइंग-XI तक! मैदान पर लगी थी गंभीर चोट, अब दिल्ली ने 18 साल के योद्धा को उतारा

Who is Sahil Parakh: स्ट्रेचर से सीधे प्लेइंग-XI तक! मैदान पर लगी थी गंभीर चोट, अब दिल्ली ने 18 साल के योद्धा को उतारा

Who is Sahil Parakh: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने-सामने हुईं. कप्तान अक्षर पटेल ने साहिल पारख के डेब्यू की घोषणा की. अस्पताल से मैदान तक के साहिल के संघर्ष और उनके करियर की पूरी कहानी जानिए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:35 PM IST
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दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर साहिल पारख. Photo Credit: Social Media
दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर साहिल पारख. Photo Credit: Social Media

Sahil Parakh Debut: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने-सामने हुईं. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने एक बड़ी जानकारी शेयर करते हुए बताया कि 18 वर्षीय युवा बल्लेबाज साहिल पारख आज अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे हैं.

कुछ दिन पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले अरुण जेटली स्टेडियम में एक नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान साहिल पारख एक हादसे का शिकार हो गए थे. बल्लेबाजी करते समय एक तेज गेंद सीधे उनके चेहरे पर जा लगी, जिससे उन्हें काफी गहरी चोट आई थी.  मैदान पर काफी खून भी दिखा था और मेडिकल स्टाफ ने तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल पहुंचाया था.

 

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अस्पताल ले जाने के बाद क्या स्थिति थी?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साहिल को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाते हुए देखा गया था, जिससे प्रशंसक काफी चिंतित हो गए थे. हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार चोट की गंभीरता को देखते हुए उनके कई स्कैन किए गए थे. बता दें कि साहिल को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 30 लाख रुपये के उनके बेस प्राइस पर खरीदा था.

कौन हैं साहिल पारख?

साहिल पारख का जन्म 2007 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ-साथ पार्ट-टाइम लेग ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. उन्होंने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग (MPL) में ईगल नासिक टाइटन्स की ओर से खेलते हुए अपनी पहचान बनाई है. बचपन से ही क्रिकेट के प्रति जुनूनी साहिल ने स्कूल और अंडर-19 स्तर पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

ये भी पढ़ें: 0,0,0,0,W,W... सुपर ओवर में सुनील नरेन को सामने देख क्यों कांपने लगे निकोलस पूरन?

साहिल पारख की उपलब्धि क्या है?

साहिल के करियर का सबसे यादगार पल तब आया जब उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम की ओर से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 109 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी.  इसके अलावा उन्होंने नासिक को घरेलू टी20 खिताब जिताने में भी अहम भूमिका निभाई है. अब वह आईपीएल के बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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