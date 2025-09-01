कौन है 12 गेंदों में 11 छक्के लगाने वाला क्रिकेटर? आईपीएल में करोड़पति बनेगा संजू सैमसन का दोस्त, CSK का टारगेट लॉक!

Kerala Cricket League: केरल क्रिकेट लीग से एक खिलाड़ी का नाम पूरे भारत में फैल है. वह सलमान निजार हैं. सलमान ने 12 गेंदों में 11 छक्के लगाकर तबाही मचा दी. उसके बाद से चारों तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है. सलमान ने अपनी 26 गेंद की तूफानी पारी में नाबाद 86 रन बनाए. उनके बल्ले से 12 छक्के निकले. निजार ने एक भी चौका नहीं लगाया. इसके बाद क्रिकेट फैंस यह जानने को बेचैन हो गए कि ये सलमान निजार कौन हैं?

सलमान ने टीम को दिलाई जीत

कालीकट ग्लोबस्टार्स की टीम को त्रिवेंद्रम रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. कालीकट की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 186 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसमें अकेले 86 रन सिर्फ सलमान के थे. इसके बाद त्रिवेंद्रम की टीम 173 रनों पर सिमट गई. इस तरह कालीकट ने 13 रनों से जीत हासिल की और सलमान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.

बासिल थंपी को नहीं बख्शा

कालीकट के लिए जब सलमान निजार जब बल्लेबाजी करने आए, तो वह भी संघर्ष कर रहे थे और 18वें ओवर के अंत तक उनका स्कोर 13 गेंदों पर 17 रन था. 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए अनुभवी बासिल थंपी आए. निजार ने इस ओवर की पहली गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का जड़ा. दूसरी गेंद भी लगभग उसी तरह से गई और छक्का मिला. अगली गेंद को उन्होंने मिड-विकेट के ऊपर से मारा और चौथी गेंद पर भी उसी दिशा में एक और छक्का जड़ दिया. पांचवीं गेंद पर निजार ने लॉन्ग-ऑन के ऊपर से छक्का लगाया. इस ओवर में 31 रन बने.

आखिरी ओवर में 40 रन!

असली तूफान तो आखिरी ओवर में आया, जब अभिजीत प्रवीन गेंदबाजी कर रहे थे. निजार ने इस ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया. इसके बाद गेंदबा ने एक वाइड और एक नो-बॉल फेंकी. इसके बाद निजार ने बाकी बची सभी पांच गेंदों पर छक्के लगाए. इस ओवर में कुल 40 रन बने.

The final over was pure annihilation! Salman rewrote the final over with six brutal signatures. #KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/gVYjHxhp3H — Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 30, 2025

कौन हैं सलमान निजार?

28 साल के सलमान निजार केरल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं. वह अब तक 32 फर्स्ट क्लास मैचों में 1471 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं. निजार ने 26 लिस्ट ए मैचों में 589 और 27 टी20 मुकाबलों में 450 रन बनाए हैं. वह संजू सैमसन के साथ केरल की टीम में खेलते हैं.

शार्दुल की भी थी धुलाई

पिछले साल नवंबर में निजार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ भी ऐसा ही कमाल दिखाया था. उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के आखिरी ओवर में 6, 4, 6, 6 रन बनाए थे. सलमान पर अगले आईपीएल ऑक्शन में बड़ी कीमत लग सकती है. खबर तो ये भी है कि चेन्नई सुपरकिंग्स ने उन्हें अपना अगला टारगेट बना लिया है. अगर ऐसा होता है तो सलमान आईपीएल में करोड़पति बन सकते हैं.