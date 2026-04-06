Advertisement
trendingNow13167889
Hindi Newsक्रिकेटवनडे में Quadruple Century, जब भारत के इस बल्लेबाज ने खोल दिए थे गेंदबाजों के धागे, उड़ाए 23 छक्के और 46 चौके

वनडे में Quadruple Century, जब भारत के इस बल्लेबाज ने खोल दिए थे गेंदबाजों के धागे, उड़ाए 23 छक्के और 46 चौके

वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 486 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 06, 2026, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे में Quadruple Century, जब भारत के इस बल्लेबाज ने खोल दिए थे गेंदबाजों के धागे, उड़ाए 23 छक्के और 46 चौके

वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 486 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 46 चौके और 23 छक्के ठोक डाले. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा.

वनडे में भारतीय बल्लेबाज ने ठोके 160 गेंद पर 486 रन

दरअसल, संक्रूथ श्रीराम नाम के एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है. एक वनडे मैच में संक्रूथ श्रीराम ने 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन ठोक दिए. बता दें कि बेंगलुरु के युवा क्रिकेटर संक्रूथ श्रीराम ने यह महारिकॉर्ड बनाया है. नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (NDCA) ने साल 2014 में ऊटी में अंडर-16 अजहर हसन मेमोरियल इंटर स्कूल लिमिटेड ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था. ऊटी के जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल के छात्र संक्रूथ श्रीराम ने तब 40 ओवर के एक वनडे मैच में 160 गेंदों पर नाबाद 486 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

इस बल्लेबाज के आगे गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

संक्रूथ श्रीराम की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे हेब्रोन स्कूल के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. हालांकि यह मैच स्कूल क्रिकेट के जिला स्तर पर हुआ. फिर भी 15 साल के दसवीं कक्षा के छात्र संक्रूथ श्रीराम ने अपनी बेखौफ बैटिंग से पूरी दुनिया का दिल जीतने का काम किया है. संक्रूथ श्रीराम ने जो कमाल किया था, वह वनडे क्रिकेट (एकदिवसीय क्रिकेट) में पहले कभी नहीं देखा गया है. संक्रूथ श्रीराम की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने निर्धारित 40 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 605 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने खेली ऐतिहासिक पारी

संक्रूथ श्रीराम ने हेब्रोन स्कूल के खिलाफ 160 गेंदों में 23 छक्कों और 46 चौकों की मदद से नाबाद 486 रन बनाए. धनुष प्रियन (नाबाद 70) ने संक्रूथ श्रीराम का अच्छा साथ दिया. इस ओपनिंग जोड़ी ने 605 रनों की अटूट साझेदारी की और जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने 605 रन बोर्ड पर लगा दिए. जवाब में हेब्रोन स्कूल की पूरी टीम केवल 15 ओवरों में 42 रन पर ढेर हो गई. संक्रूथ श्रीराम की मदद से जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल ने हेब्रोन स्कूल के खिलाफ यह 40 ओवर का वनडे मैच 563 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.

विराट कोहली के बहुत बड़े फैन

संक्रूथ श्रीराम ने अपनी इस पारी के बाद कहा था, 'जब मैं मैदान पर उतरा, तो मैं बस रन बनाना चाहता था ताकि अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर सकूं. मेरे कोच ने मुझे साफ-साफ कहा था कि मेरा ध्यान पूरे 40 ओवर तक टिके रहने पर होना चाहिए, जो हमारी टीम के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है. इसलिए, मैं पूरे 40 ओवर तक क्रीज पर टिके रहना चाहता था और फिर यह रिकॉर्ड अपने आप बन गया.' संक्रूथ श्रीराम विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं. मैं क्रिकेट के प्रति इतना जुनूनी हूं कि कई बार मुझसे कहा गया है कि मुझे पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में रुचि है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
West Bengal Election 2026
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
assam election 2026
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत