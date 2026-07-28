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कौन हैं सारांश जैन? 33 साल की उम्र में तोड़ा BCCI का दरवाजा, टीम इंडिया में कैसे मिली सरप्राइज एंट्री?

India Squad for Sri Lanka Tour: भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा खत्म हो चुका है. टीम इंडिया ने 3-0 से जीत दर्ज की. अब अगली तैयारी श्रीलंका टूर की है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. टीम में 33 साल के सारांश जैन को मौका मिला, ये कौन हैं हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 28, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:18 AM IST
कौन हैं सारांश जैन? 33 साल की उम्र में तोड़ा BCCI का दरवाजा, टीम इंडिया में कैसे मिली सरप्राइज एंट्री?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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