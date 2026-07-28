कौन हैं सारांश जैन? 33 साल की उम्र में तोड़ा BCCI का दरवाजा, टीम इंडिया में कैसे मिली सरप्राइज एंट्री?

India Squad for Sri Lanka Tour: भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा खत्म हो चुका है. टीम इंडिया ने 3-0 से जीत दर्ज की. अब अगली तैयारी श्रीलंका टूर की है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. टीम में 33 साल के सारांश जैन को मौका मिला. कई क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक अनजान नाम होगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर आईपीएल से नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट के दम पर टीम इंडिया में आया है. ये कौन हैं हम आपको बताते हैं.
सारांश जैन को वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल किया गया है. जिस दौर में 15 साल से 20 साल तक के युवा टीम इंडिया में डेब्यू कर रहे हैं, उस दौर में सारांश ने 33 साल की उम्र में टीम इंडिया में जगह बनाई है. आईपीएल और लाइमलाइट के बिना टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए उन्हें सालों लग गए. टीम इंडिया में इंजरी कंसर्न उनके लिए लॉटरी बन गया. नितीश कुमार रेड्डी भी इंजरी के चलते बाहर हैं, जिसके चलते सारांश का रास्ता और भी साफ हो गया.
सारांश जैन डोमेस्टिक में मध्यप्रदेश के लिए खेलते हैं. टीम इंडिया को हमेशा ऐसे ऑफ स्पिनर की तलाश थी जो निचले क्रम में उतरकर बल्लेबाजी भी कर पाए. सारांश जैन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बने. वह गेंद को दोनों तरफ घुमाते हैं और ठीक-ठाक बैटिंग भी करते हैं. सारांश का जन्म 31 मार्च 1993 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ. घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से ही वह विरोधी टीमों के काल बने हुए हैं. सारांश ने 2025-26 और 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया था. पिछले सीजन में 7 मैचों में 2.64 की शानदार इकोनॉमी से 30 विकेट झटके थे. वहीं, इससे पहले 8 मैच में 35 विकेट अपने नाम किए थे. अब देखना होगा कि वह डेब्यू करते हैं या नहीं. 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होगा.
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श्रीलंका में उनके लिए गोल्डन चांस होगा. उनके पास श्रीलंकाई पिचों का खासा अनुभव है. हाल ही में इंडिया ए के लिए श्रीलंका टूर कर चुके हैं. श्रीलंका ए के खिलाफ उन्होंने 70 रन ठोके थे और 6 विकेट भी अपने नाम किए थे. उन्होंने अब तक खेले 54 फर्स्ट क्लास मैच में 85 पारियों में 31.76 की औसत से 2223 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, गेंदबाजी की बात करें तो वे 27.31 के औसत से 188 विकेट चटका चुके हैं.