कौन हैं सारांश जैन? 33 साल की उम्र में तोड़ा BCCI का दरवाजा, टीम इंडिया में कैसे मिली सरप्राइज एंट्री?

सारांश जैन डोमेस्टिक में मध्यप्रदेश के लिए खेलते हैं. टीम इंडिया को हमेशा ऐसे ऑफ स्पिनर की तलाश थी जो निचले क्रम में उतरकर बल्लेबाजी भी कर पाए. सारांश जैन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बने. वह गेंद को दोनों तरफ घुमाते हैं और ठीक-ठाक बैटिंग भी करते हैं. सारांश का जन्म 31 मार्च 1993 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ. घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से ही वह विरोधी टीमों के काल बने हुए हैं. सारांश ने 2025-26 और 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया था. पिछले सीजन में 7 मैचों में 2.64 की शानदार इकोनॉमी से 30 विकेट झटके थे. वहीं, इससे पहले 8 मैच में 35 विकेट अपने नाम किए थे. अब देखना होगा कि वह डेब्यू करते हैं या नहीं. 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होगा.