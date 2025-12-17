पप्पू यादव के बेटे पर KKR ने क्यों लुटाए 30 लाख? DPL में मचा था तूफान, अब IPL में गर्दा उड़ाने के लिए तैयार

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में मंगलवार का दिन कांग्रेस सांसद पप्पू यादव और उनके बेटे सार्थक रंजन के लिए बेहद खास रहा है. पूर्णिया से कांग्रेस सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन अब IPL में गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को 30 लाख रुपये में खरीदा है.
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में मंगलवार का दिन कांग्रेस सांसद पप्पू यादव और उनके बेटे सार्थक रंजन के लिए बेहद खास रहा है. पूर्णिया से कांग्रेस सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन अब IPL में गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को 30 लाख रुपये में खरीदा है. सार्थक रंजन का बेस प्राइज भी 30 लाख रुपये ही था. बता दें कि IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 77 क्रिकेटरों पर 215.45 करोड़ रुपये की रकम खर्च की गई.
पप्पू यादव के बेटे पर KKR ने क्यों लुटाए 30 लाख?
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों के अलावा कई अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटरों पर पैसों की बारिश देखने को मिली है. इन अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटरों में एक नाम पूर्णिया से कांग्रेस सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का भी था. 29 साल के ओपनिंग बल्लेबाज सार्थक रंजन का घरेलू करियर लगभग एक दशक लंबा है. सार्थक रंजन ने 2 जनवरी 2016 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान अपना T20 डेब्यू किया. इसके बाद 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी में सार्थक रंजन ने दिल्ली के लिए लिस्ट A में डेब्यू किया. दो साल बाद नवंबर 2018 में सार्थक रंजन ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू के साथ फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कदम रखा. सार्थक रंजन को रुक-रुक कर मौके मिले, लेकिन वह अपने खेल पर काम करते रहे.
DPL में मचाया था तूफान
सार्थक रंजन का ब्रेकथ्रू मोमेंट दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में आया, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 के दौरान 9 मैचों में 56.12 की औसत से 449 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और अर्धशतक शामिल रहे. सार्थक रंजन को अब IPL कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा.
राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद बने क्रिकेटर
राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद सार्थक रंजन का सपना एक क्रिकेटर बनना का था. सार्थक रंजन भारत के लिए खेलना चाहते हैं. सार्थक रंजन के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वह 2 फर्स्ट क्लास मैचों में 9.33 की औसत से 28 रन बना चुके हैं. सार्थक रंजन ने 4 लिस्ट-A मैचों में 26.25 की औसत से 105 रन कूटे हैं. सार्थक रंजन इसके अलावा 5 टी20 मैचों में 13.20 की औसत से 66 रन बना चुके हैं.