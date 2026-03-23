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Hindi Newsक्रिकेटIPL ऑक्शन में 30 लाख में भी नहीं मिला भाव.. अब अचानक चमकी युवा पेसर की किस्मत, दोनों तरफ कराता है स्विंग

IPL ऑक्शन में 30 लाख में भी नहीं मिला भाव.. अब अचानक चमकी युवा पेसर की किस्मत, दोनों तरफ कराता है स्विंग

IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज होने में महज 5 दिन बाकी हैं. वहीं, हर बड़ी टीम में इंजरी कंसर्न नजर आ रहा है. कई बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. इस बीच ऐसे खिलाड़ी की किस्मत चमक गई है जिसे ऑक्शन में 30 लाख के बेस प्राइज में भी भाव नहीं मिला था.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 23, 2026, 02:25 PM IST
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IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज होने में महज 5 दिन बाकी हैं. वहीं, हर बड़ी टीम में इंजरी कंसर्न नजर आ रहा है. कई बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम इससे सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आई है. हालांकि, कोलकाता को एक रिप्लेसमेंट मिल चुका है. उस खिलाड़ी की किस्मत चमकी है जिसे ऑक्शन में भाव नहीं मिला था. अब ये खिलाड़ी केकेआर की जर्सी में नजर आ सकता है. 

कौन है ये खिलाड़ी?

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक केकेआर ने आकाशदीप के रिप्लेसमेंट के तौर पर सौरभ दुबे को शामिल किया गया है. दुबे 28 साल के हैं और विदर्भ के लिए खेलते हैं. दुबे इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका आईपीएल डेब्यू नहीं हुआ है. राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में कार्यरत सुब्रतो बनर्जी ने दुबे की खूबियों के बारे में क्रिकबज को बताया है.

दोनों तरफ स्विंग कराते हैं दुबे

सुब्रतो बनर्जी ने नागपुर में दुबे पर करीब से नजर रखी. उन्होंने बताया, 'वह एक बहुत ही टैलेंटेड बाएं हाथ के पेसर है. मुझे याद है जब वह 2019 ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के लिए राहुल द्रविड़ की देखरेख में बांग्लादेश दौरे पर गए थे. उन्हें विकेट से अतिरिक्त उछाल मिलता है और वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं. नाइट राइडर्स मैनेजमेंट का यह एक अच्छा फैसला है.'

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ये भी पढ़ें.. वैभव का साथी हर्षित राणा को करेगा रिप्लेस? KKR देने वाली है बड़ा सरप्राइज

हर्षित राणा पर क्या है अपडेट?

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट की खबर अभी नहीं आई है. राणा पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं. दुबे के शामिल होने की पुष्टि केकेआर के एक अधिकारी ने की है. ऑक्शन में दुबे का बेस प्राइज 30 लाख रुपये था लेकिन वह अनसोल्ड रहे थे. उन्हें 'रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल' (RAPP) में 1215वें नंबर पर रखा गया था. किसी खिलाड़ी को विकल्प के तौर पर चुने जाने के लिए RAPP का हिस्सा होना जरूरी है. दुबे ने पिछली बार 2023-24 सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विदर्भ के लिए खेला था. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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