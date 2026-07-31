मां की जिम्मेदारी, PHD की पढ़ाई का बोझ... फिर भी कॉमनवेल्थ में जीता ब्रॉन्ज, कौन हैं सीमा कलीरामना?

कॉमनवेल्थ गेम्स में एक के बाद एक ऐतिहासिक मेडल नजर आ रहे हैं. कई खिलाड़ियों को मेहनत का फल मिला. मेडल के लिए कई खिलाड़ियों ने खून-पसीना एक कर दिया, अब लिस्ट में एक और खिलाड़ी का नाम आ चुका है. ये कहानी डिस्कस थ्रोअर सीमा कलीरामना की है, जिन्होंने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. भारतीय एथलेटिक्स में जब भी मेहनत, जज्बे और शानदार वापसी की बात होगी, तब सीमा कलीरामना का नाम गर्व से लिया जाएगा.
ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सीमा ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का सिर ऊंचा कर दिया है. सीमा ने 58.65 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. मुकाबला आसान नहीं था और छह में से उनके चार थ्रो फाउल रहे. लेकिन कठिन परिस्थितियों और ठंडे मौसम के बावजूद उनका 58.65 मीटर का थ्रो भारत को ब्रॉन्ज़ दिलाने के लिए काफी साबित हुआ.
हरियाणा की रहने वाली सीमा भारत की टॉप डिस्कस थ्रोअर्स में शामिल हैं. वह सिर्फ एक बेहतरीन एथलीट ही नहीं हैं, बल्कि भिवानी की चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी (CBLU) से फिजिकल एजुकेशन में PhD भी कर रही हैं. खेल उन्हें विरासत में मिला है. उनके पिता इंडियन आर्मी में बास्केटबॉल खिलाड़ी और जैवलिन थ्रोअर रह चुके हैं, जिन्होंने बचपन में ही सीमा को खेलों से जोड़ा. आज उनके पति रविंदर कलीरामना (मोनू कलीरामना) ही उनके कोच हैं, जो खुद पूर्व नेशनल-लेवल डिस्कस थ्रोअर रहे हैं.
सीमा का एक बेटा है. बेटे रुद्र के जन्म के बाद सीमा को एथलेटिक्स से ब्रेक लेना पड़ा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. बेटे के जन्म के महज 11 महीने बाद उन्होंने मैदान पर वापसी की. एक मां की जिम्मेदारियां, अपनी PhD की पढ़ाई और कड़ा अभ्यास, इन तीनों के बीच संतुलन बनाकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वह हर किसी के लिए प्रेरणादायक है.
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2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. 2025 में सीमा नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनीं और नेशनल टाइटल अपने नाम किया. भुवनेश्वर में नेशनल इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में 59.73 मीटर का थ्रो करके CWG 2026 के लिए क्वालिफाई किया. यूथ एशियन चैंपियनशिप समेत कई इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया. अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद सीमा ने इसका पूरा श्रेय अपने पति और कोच रविंदर को दिया.