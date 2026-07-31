मां की जिम्मेदारी, PHD की पढ़ाई का बोझ... फिर भी कॉमनवेल्थ में जीता ब्रॉन्ज, कौन हैं सीमा कलीरामना?

हरियाणा की रहने वाली सीमा भारत की टॉप डिस्कस थ्रोअर्स में शामिल हैं. वह सिर्फ एक बेहतरीन एथलीट ही नहीं हैं, बल्कि भिवानी की चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी (CBLU) से फिजिकल एजुकेशन में PhD भी कर रही हैं. खेल उन्हें विरासत में मिला है. उनके पिता इंडियन आर्मी में बास्केटबॉल खिलाड़ी और जैवलिन थ्रोअर रह चुके हैं, जिन्होंने बचपन में ही सीमा को खेलों से जोड़ा. आज उनके पति रविंदर कलीरामना (मोनू कलीरामना) ही उनके कोच हैं, जो खुद पूर्व नेशनल-लेवल डिस्कस थ्रोअर रहे हैं.