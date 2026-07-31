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मां की जिम्मेदारी, PHD की पढ़ाई का बोझ... फिर भी कॉमनवेल्थ में जीता ब्रॉन्ज, कौन हैं सीमा कलीरामना?

कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की लिस्ट लंबी होती नजर आ रही है. एक से बढ़कर एक संघर्षभरी कहानियां देखने को मिल रही हैं. अब एक और स्टोरी भारतीय डिस्कस थ्रोअर सीमा कलीरामना की है, जिन्होंने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 31, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:13 PM IST
मां की जिम्मेदारी, PHD की पढ़ाई का बोझ... फिर भी कॉमनवेल्थ में जीता ब्रॉन्ज, कौन हैं सीमा कलीरामना?
Image Credit: Seema

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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