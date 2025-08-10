डेब्यू में विराट को किया आउट... मौके को तरसता रहा ये गेंदबाज, आज भी करियर पर लटकी तलवार

SA vs AUS: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से करीबी जीत दर्ज की. इस मैच में एक तरफ टिम डेविड के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ क्वेन मफाका के. लेकिन हम आपको उस गेंदबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने टेस्ट डेब्यू में विराट कोहली को आउट किया था उसके बाद सालों से मौके को तरसता रहा.
SA vs AUS: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से करीबी जीत दर्ज की. इस मैच में एक तरफ टिम डेविड के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ क्वेन मफाका के. लेकिन हम आपको उस गेंदबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने टेस्ट डेब्यू में विराट कोहली को आउट किया था उसके बाद सालों से मौके को तरसता रहा. 2019 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम में जगह बनाने के बाद टी20 और वनडे में इस खिलाड़ी को डेब्यू करने के लिए 6 साल लग गए.
कौन है ये गेंदबाज?
हम बात कर रहे हैं सेनुरन मुथुसामी की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कसी हुई गेंदबाजी की. उन्होंने अपने चौथे टी20 मैच में स्पेल में महज 24 रन खर्च किए और 1 विकेट झटका. यह उनका अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. एक दौर था जब वह अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. लेकिन अब उन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में जगह बनाई, लेकिन देखना होगा कि वह कितने दिन टिक पाते हैं.
भारतीय मूल के हैं सेनुरन मुथुसामी
सेनुरन मुथुसामी का जन्म 22 फरवरी 1994 को साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ था. लेकिन उनका कनेक्शन भारत से है. उनके भारतीय मूल के माता-पिता के यहां हुआ था. उनके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी तमिलनाडु के नागपट्टिनम में रहते हैं. 2019 में उन्हें टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने विराट कोहली का विकेट अपने नाम किया था. उन्होंने अभी तक महज 5 टेस्ट ही खेले हैं. 31 साल के मुथुसामी के सामने केशव महाराज समेत कई दिग्गज रोड़ा बने.
अफ्रीका को मिली हार
पहले टी20 मैच में अफ्रीकी टीम को 17 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. अफ्रीका की तरफ से रेयान रिकेलट्न और क्वेन मफाका ने शानदार प्रदर्शन किया. मफाका ने इस मैच में 4 विकेट झटके जबकि रिकेल्टन ने 71 रन की दमदार पारी खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में रिकेल्टन का विकेट मिलते ही मैच अपने नाम किया और सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है.