शेडली वैन शाल्कविक: USA का गुमनाम गेंदबाज, संन्यास की उम्र में मचाई तबाही, टीम इंडिया में भर दिया था हार का खौफ

भारत ने शनिवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम को 29 रन से मात दे दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए. जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 132 रन ही बना सकी और ये मैच 29 रन से हार गई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 08, 2026, 08:22 AM IST
भारत ने शनिवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम को 29 रन से मात दे दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए. जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 132 रन ही बना सकी और ये मैच 29 रन से हार गई. टीम इंडिया के लिए यह जीत हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के एक गुमनाम गेंदबाज ने इस मैच में 4 विकेट लेकर टीम इंडिया में हार का खौफ भर दिया था. हालांकि गनीमत रही कि सूर्यकुमार यादव ने वक्त रहते टीम इंडिया को संभाल लिया.

USA का गुमनाम गेंदबाज

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के 37 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शेडली वैन शाल्कविक ने संन्यास की उम्र में तबाही मचाकर रख दी. साउथ अफ्रीकी मूल के इस अमेरिकी तेज गेंदबाज ने भारत के खिलाफ शनिवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट झटके. शेडली वैन शाल्कविक का इकोनॉमी रेट इस दौरान 6.20 का था. शेडली वैन शाल्कविक ने ईशान किशन (20 रन), तिलक वर्मा (25 रन), शिवम दुबे (0 रन) और अर्शदीप सिंह (4 रन) को आउट किया था.

संन्यास की उम्र में मचाई तबाही

शेडली वैन शाल्कविक ने इस मैच में एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर भारत को चौंका दिया था. उन्होंने भारतीय पारी के छठे ओवर की दूसरी बॉल पर धीमी गेंद से ईशान किशन को आउट किया, और फिर तिलक वर्मा को एक शॉर्ट बॉल से आउट किया. इसके बाद शेडली वैन शाल्कविक ने शिवम दुबे को धीमी शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर सौरभ नेत्रवलकर ने शॉर्ट फाइन लेग पर एक अच्छा कैच लिया. शेडली वैन शाल्कविक ने इस मैच में अपनी घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया में हार का खौफ भर दिया था.

टीम इंडिया में भर दिया था हार का खौफ

मैच से पहले, भारत के USA के खिलाफ 300 रन बनाने की बात हो रही थी. लेकिन हुआ यह कि पावरप्ले खत्म होने पर भारत का स्कोर 45 रन पर 4 विकेट था. भारत 14.1 ओवर में 86/6 रन बनाकर मुश्किल में था. इससे पहले, USA के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत ने इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया क्योंकि वह बीमार हैं, और मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया.

कौन हैं शेडली वैन शाल्कविक?

शेडली वैन शाल्कविक एक साउथ अफ्रीकी मूल के अमेरिकी क्रिकेटर हैं, जिन्हें एक वर्सेटाइल ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है. 5 अगस्त, 1988 को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में जन्मे, वह USA नेशनल टीम और मेजर लीग क्रिकेट के लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के लिए बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ से मीडियम-फास्ट बॉलिंग करते हैं. शेडली वैन शाल्कविक ने 2008 में साउथ अफ्रीका की सुपरस्पोर्ट सीरीज में ईगल्स के लिए डॉल्फिन के खिलाफ अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया और 2009 में प्रो20 सीरीज में उसी टीम के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया. 2020 के दशक के दूसरे भाग में, शेडली वैन शाल्कविक USA चले गए और 7 अप्रैल, 2024 को कनाडा के खिलाफ USA के लिए अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला. वह 2024 T20 वर्ल्ड कप में USA टीम का हिस्सा थे और उन्हें 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भी चुना गया है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Shadley van Schalkwyk

