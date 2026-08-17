कौन हैं श्रीलंका के अनजान क्रिकेटर सोनल दिनुशा? भारत के खिलाफ नंबर-6 पर ठोका शतक, अर्जुन रणतुंगा के एलीट क्लब में हुई एंट्री

श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ड्राइविंग सीट पर है. भारत ने इस टेस्ट मैच में पहली पारी के आधार पर 178 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली है. टीम इंडिया ने पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल के शानदार शतक (167 रन) की बदौलत 462 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को पहली पारी में 284 रन पर ऑलआउट कर दिया.
श्रीलंका के लिए एक अनजान क्रिकेटर सोनल दिनुशा ने नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ धमाकेदार शतक जड़ दिया. सोनल दिनुशा श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका के लिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 168 गेंद पर 100 रन ठोक दिए. सोनल दिनुशा ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के उड़ाए. सोनल दिनुशा ने इसी के साथ ही अर्जुन रणतुंगा, दिनेश चांडीमल और तिलकरत्ने दिलशान जैसे महान क्रिकेटरों की बराबरी कर ली है.
1. दिनेश चांडीमल - 162* रन (गॉल) - 12 अगस्त 2015
2. तिलकरत्ने दिलशान 125* रन (कोलंबो, एसएससी) - 23 जुलाई 2008
3. अर्जुन रणतुंगा - 111 रन (कोलंबो, एसएससी) 30 अगस्त - 1985
4. सोनल दिनुशा - 100 रन (गॉल) - 15 अगस्त 2026
5. एंजेलो मैथ्यूज - 99 रन (मुंबई, ब्रेबॉन स्टेडियम) - 2 दिसंबर 2009
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