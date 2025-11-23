कौन हैं सेनुरन मुथुसामी? भारतीय मूल का ये अफ्रीकी ऑलराउंडर बना टीम इंडिया के लिए नासूर, दिया गहरा जख्म

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी के मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय मूल का एक साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए नासूर साबित हुआ है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब इस क्रिकेटर ने भारत को भी गहरा जख्म दे दिया है. साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोकते हुए भारतीय टीम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है. भारत ने गुवाहाटी टेस्ट में पहली पारी में 246 रन से स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 6 विकेट गिरा दिए थे. भारतीय गेंदबाजों के पास यहां से साउथ अफ्रीका की टीम को 300 से कम रन के स्कोर पर समेटने का मौका था.

ये अफ्रीकी ऑलराउंडर बना टीम इंडिया के लिए नासूर

साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी को कुछ और ही मंजूर था. सेनुरन मुथुसामी साउथ अफ्रीकी टीम के लिए नंबर-7 पर बैटिंग करने उतरे और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक ठोक दिया. सेनुरन मुथुसामी फिलहाल 105 रन बनाकर खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 2 छक्के जमाए हैं. बता दें कि भारत से पहले सेनुरन मुथुसामी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमों को भी गहरा जख्म दे चुके हैं. सेनुरन मुथुसामी ने पिछले महीने अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए एक टेस्ट मैच की पहली पारी में 89 रन ठोक दिए थे. साउथ अफ्रीका ने इस टेस्ट मैच को 8 विकेट से जीता था.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद भारत को भी दिया जख्म

पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश के दौरे पर भी सेनुरन मुथुसामी ने अपना दम दिखाया था. सेनुरन मुथुसामी ने पिछले साल अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले गए एक टेस्ट मैच की पहली पारी में 68 रन कूट दिए थे. साउथ अफ्रीका ने इस टेस्ट मैच को पारी और 273 रन से जीता था. अब सेनुरन मुथुसामी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद भारत को भी गहरा जख्म दे दिया है. सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भारत के खिलाफ और इससे पहले 1-1 अर्धशतक पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ लगाए हैं.

कौन हैं सेनुरन मुथुसामी?

सेनुरन मुथुसामी का भारत से गहरा नाता है. सेनुरन मुथुसामी का तमिलनाडु के नागपट्टिनम से कनेक्शन हैं. सेनुरन मुथुसामी के पूर्वज नागपट्टिनम के रहने वाले थे. अभी भी सेनुरन मुथुसामी के परिवार के कुछ सदस्य नागपट्टिनम में रहते हैं. सेनुरन मुथुसामी का जन्म 22 फरवरी 1994 को साउथ अफ्रीका में डरबन के नटाल प्रांत में हुआ था. सेनुरन मुथुसामी ने 2 अक्टूबर 2019 को भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट के जरिए अपना टेस्ट डेब्यू किया था. सेनुरन मुथुसामी ने अपना पहला टेस्ट विकेट विराट कोहली के रूप में लिया था.