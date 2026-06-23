कौन है 23 साल का नया ऑलराउंडर, जो बना चोटिल Nitish Reddy का रिप्लेसमेंट; आयरलैंड दौरे पर मचाएगा तबाही

Suryansh Shedge Replacement for Nitish Kumar Reddy: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर होने वाली टी20I सीरीज के लिए टीम इंडिया में एक बदलाव हुआ है. स्टार ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) चोट के कारण इन दोनों सीरीज से बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह बीसीसीआई (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने 23 साल के युवा सनसनी को पहली दफा टीम में जगह दी है. ये कोई और नहीं बल्कि सूर्यांश शेडगे हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में मुंबई, आईपीएल में पंजाब किंग्स और फिर इंडिया ए के लिए कमाल किया था.
दरअसल, 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मैच के बाद नितीश कुमार रेड्डी ने जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत की थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने गहन जांच के बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन की सलाह दी है, जिसके चलते वह आगामी दोनों दौरों से बाहर हो गए हैं. ऐसे में उनकी जगह आए सूर्यांश शेडगे के पास आयरलैंड और इंग्लैंड की उछाल भरी पिचों पर खुद को साबित करने और भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह पक्की करने का यह सुनहरा मौका होगा.
23 साल के सूर्यांश शेडगे घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं. वह एक बेहद आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने के साथ-साथ दाएं हाथ से उपयोगी मध्यम गति की गेंदबाजी भी करते हैं. सूर्यांश को भारतीय टीम में शामिल करने का फैसला रातों-रात नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे उनका हालिया घरेलू और 'इंडिया ए' के लिए किया गया दमदार प्रदर्शन है.
मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले दाएं हाथ से बैटिंग और बॉलिंग करने वाले ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे पहली बार तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने साल 2024-25 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 251.92 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 131 रन कूटे थे. मैदान के चारों तरफ बड़े छक्के लगाने की उनकी इसी काबिलियत ने सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा.
हाल ही में श्रीलंका में खेली गई ट्राई सीरीज (Tri-Series) में इंडिया ए को चैंपियन बनाने में सूर्यांश का बड़ा हाथ रहा. तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलते हुए इस ऑलराउंडर ने 5 मैचों में 147 रन बनाए और साथ ही गेंद से भी जौहर दिखाते हुए 23 ओवर गेंदबाजी की. 30 टी20 मैचों में वह 25.42 की औसत और 178.89 के स्ट्राइक रेट से रन बना चुके हैं, जबकि गेंदबाजी में 13 विकेट ले चुके हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए आईपीएल में 14 मैचों में 302 रन और 8 विकेट लेने वाले नितीश कुमार रेड्डी का चोटिल होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज सहित 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन चेन्नई में खेले गए आखिरी मैच में 6 ओवर में 42 रन देने के बाद वह चोटिल हो गए. नितीश के अलावा, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी आईपीएल 2026 के दौरान लगी पैर की चोट के कारण अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो सके हैं और वह भी इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं.
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20I सीरीज में सभी की नजरें युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेंगी. अगर उन्हें प्लेइंग XI में मौका मिलता है, तो वह महज 15 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे.
भारत बनाम आयरलैंड (पहला टी20I): 26 जून (बेलफास्ट)
भारत बनाम आयरलैंड (दूसरा टी20I): 28 जून (बेलफास्ट)
पहला टी20I – 1 जुलाई, चेस्टर-ले-स्ट्रीट
दूसरा टी20I – 4 जुलाई, मैनचेस्टर
तीसरा टी20I – 7 जुलाई, नॉटिंघम
चौथा टी20I – 9 जुलाई, ब्रिस्टल
पांचवां टी20I – 11 जुलाई, साउथैम्पटन
पहला वनडे – 14 जुलाई, बर्मिंघम
दूसरा वनडे – 16 जुलाई, कार्डिफ
तीसरा वनडे – 19 जुलाई, लंदन (लॉर्ड्स)