169 गेंद पर 212 रन, 21 चौके और 8 छक्के, भारत के इस 25 साल के बल्लेबाज ने 'वनडे' में ठोका दोहरा शतक

भारत के 25 साल के युवा बल्लेबाज स्वास्तिक सामल ने भारतीय घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में दोहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. ओडिशा के लिए खेलते हुए स्वास्तिक सामल ने बुधवार को सौराष्ट्र के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में दोहरा शतक जड़ते हुए 169 गेंद पर 212 रन ठोक दिए. स्वास्तिक सामल ने 125.44 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 21 चौके और 8 छक्के उड़ाए.

भारत के इस 25 साल के बल्लेबाज ने 'वनडे' में ठोका दोहरा शतक

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले स्वास्तिक सामल ने 'वनडे' फॉर्मेट की लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रचा है. हालांकि, स्वास्तिक सामल की यह पारी टीम के काम नहीं आ सकी और ओडिशा ने मुकाबला 5 विकेट से गंवा दिया. स्वास्तिक सामल लिस्ट ए क्रिकेट में ये कारनामा करने वाले ओडिशा के पहले बल्लेबाज हैं. वह ऐसे 14वें भारतीय हैं, जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

ओडिशा के कोरापुट में हुआ जन्म

27 जुलाई 2000 को ओडिशा के कोरापुट में जन्मे स्वास्तिक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर के 12 मुकाबलों में 34.30 की औसत के साथ 686 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं. लिस्ट ए करियर को देखें, तो अक्टूबर 2019 में सामल ने हरियाणा के विरुद्ध लिस्ट ए डेब्यू किया था, लेकिन डेब्यू मैच में भी सिर्फ 12 रन ही बना सके थे. इसके बाद उन्होंने सुधार किया.

2019 में मिजोरम के खिलाफ टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया

इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें 52.10 की औसत के साथ 521 रन बनाए. इस दौरान स्वास्तिक ने 1 शतक और 3 अर्धशतक अपने नाम किए हैं. स्वास्तिक सामल ने फरवरी 2019 में मिजोरम के खिलाफ टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. यह बल्लेबाज अपने करियर में 13 टी20 मुकाबले खेल चुका है, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 362 रन बनाए हैं.

सौराष्ट्र के खिलाफ ओडिशा की हार

इस मुकाबले में ओडिशा ने 6 विकेट खोकर 345 रन बनाए. इस दौरान स्वास्तिक ने 212 रन की पारी खेली. कप्तान बिप्लब सामंत्रे ने 91 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 100 रन बनाए. इसके जवाब में सौराष्ट्र ने 48.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली. इस टीम के लिए समर गज्जर ने 132 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि चिराग जानी ने 86 रन बनाए. इनके अलावा विश्वराज जडेजा ने 50 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.