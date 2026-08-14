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कौन हैं तंजिद हसन, बने ऑस्ट्रेलिया में शतक ठोकने वाले पहले बांग्लादेशी, भारत के लिए ये कारनामा किसने किया था?

Who is Tanzid Hasan Tamim: तंजिद हसन तमीम ने अपने दूसरे ही मैच में इतिहास रच दिया. वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट में शतक ठोकने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं. डार्विन में उन्होंने 101 रनों की शानदार पारी खेली. क्या आप जानते है कि ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक ठोकने वाला भारतीय कौन है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 14, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:03 AM IST
कौन हैं तंजिद हसन, बने ऑस्ट्रेलिया में शतक ठोकने वाले पहले बांग्लादेशी, भारत के लिए ये कारनामा किसने किया था?
Image Credit: तंजिद हसन ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास (@BCBtigers/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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