कौन हैं तंजिद हसन, बने ऑस्ट्रेलिया में शतक ठोकने वाले पहले बांग्लादेशी, भारत के लिए ये कारनामा किसने किया था?

Who is Tanzid Hasan Tamim: अपने टेस्ट करियर का दूसरा ही मैच खेल रहे तंजिद हसन तमीम ने इतिहास रच दिया है. वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट में शतक ठोकने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन तंजिद ने ये बड़ा कारनामा किया. उनकी शानदार पारी के दम पर बांग्लादेश ने कंगारुओं को बैकफुट पर धकेल दिया है. तंजिद हसन तमीम ने 197 गेंद पर 101 रन बनाए. ऐतिहासिक शतक जड़ने के बाद वो नाथन लियोन की गेंद पर कैच आउट हो गए. जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने उनके लिए तालियां बजाईं.
बांग्लादेश की टीम 23 सालों के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही है. उनके मौजूदा स्क्वॉड में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, जिनके पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव था. हालांकि, अपना दूसरा ही टेस्ट खेल रहे तंजिद हसन तमीम ने शानदार शतक लगाकर सनसनी मचा दी.
25 वर्षीय तंजिद हसन तमीम का ये शतक इसलिए भी बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने ये पारी ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बॉलिंग लाइन-अप के खिलाफ खेली है. मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन जैसे दिग्गजों को पानी पिलाते हुए बांग्लादेश टीम के उभरते हुए स्टार ने 101 रन बनाए और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.
मैच की बात करें तो कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. हसन महमूद की शानदार गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर निपटा दिया. महमूद ने 6 विकेट चटकाए. इसके बाद बांग्लादेश ने बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन करते हुए मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. दूसरे दिन के टी ब्रेक तक बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 286 रन बना लिए हैं. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (79 रन) और मुशफिकुर रहीम (20 रन) डटे हैं.
ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला टेस्ट शतक ठोकने वाले भारतीय पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीनू मांकड़ थे. उन्होंने ये कारनामा 1948 में किया था. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने 116 रनों की शानदार पारी खेली थी. उनके बाद इसी दौरे पर भारत के दो और खिलाड़ी- विजय हजारे और दत्तू फड़कर ने भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक ठोका था.