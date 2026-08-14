कौन हैं तंजिद हसन, बने ऑस्ट्रेलिया में शतक ठोकने वाले पहले बांग्लादेशी, भारत के लिए ये कारनामा किसने किया था?

Who is Tanzid Hasan Tamim: अपने टेस्ट करियर का दूसरा ही मैच खेल रहे तंजिद हसन तमीम ने इतिहास रच दिया है. वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट में शतक ठोकने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन तंजिद ने ये बड़ा कारनामा किया. उनकी शानदार पारी के दम पर बांग्लादेश ने कंगारुओं को बैकफुट पर धकेल दिया है. तंजिद हसन तमीम ने 197 गेंद पर 101 रन बनाए. ऐतिहासिक शतक जड़ने के बाद वो नाथन लियोन की गेंद पर कैच आउट हो गए. जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने उनके लिए तालियां बजाईं.