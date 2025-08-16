धोनी... विराट या रोहित कौन है भारत का बेस्ट कप्तान? ये रिकॉर्ड्स हैं सबूत

महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ये तीनों ही भारत के बेस्ट ऑल फॉर्मेट कप्तान रहे हैं. इन तीनों ही कप्तानों ने भारत को कई ऐतिहासिक पल दिए हैं. इन तीनों ही दिग्गजों का टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट में भारत के कप्तान के तौर पर बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. महेंद्र सिंह धोनी साल 2008 में अनिल कुंबले के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारत के ऑल फॉर्मेट कप्तान बन गए थे.

महेंद्र सिंह धोनी का बेहतरीन रिकॉर्ड

महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2008 से लेकर साल 2014 के अंत तक भारत की टेस्ट कप्तानी की थी. 30 दिसंबर 2014 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास से लिया था. महेंद्र सिंह धोनी ने 4 जनवरी 2017 को वनडे और टी20 की भी कप्तानी छोड़ दी थी.

धोनी की कप्तानी में भारत ने 178 इंटरनेशनल मैच जीते

महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 से 2018 के बीच 332 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है. महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर कुल 332 इंटरनेशनल मैचों में से 178 मैच जीते हैं. वहीं, 120 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 6 मैच टाई, 15 मैच ड्रॉ और 13 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए हैं.

धोनी की कप्तानी में भारत की ICC ट्रॉफी

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ICC टी20 वर्ल्ड कप (2007), क्रिकेट वर्ल्ड कप (2011) और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी (2013) का खिताब जीत चुका है. इसके अलावा भारत 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर एक बना था. दिसंबर 2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर दी थी. धोनी ने साल 2017 की शुरुआत में ही वनडे और टी20 कप्तानी को भी उसी अंदाज में अलविदा कहा, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंटरनेशनल मैचों में भारत की जीत का प्रतिशत 53.61 रहा है.

विराट कोहली की कप्तानी का रिकॉर्ड

विराट कोहली साल 2014-15 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहली बार भारत के टेस्ट कप्तान बने थे. इसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी ने 4 जनवरी 2017 को वनडे और टी20 की भी कप्तानी छोड़ दी थी, तो विराट कोहली भारत के ऑल फॉर्मेट कप्तान बन गए थे. विराट कोहली ने 213 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है. विराट कोहली ने टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर कुल 213 इंटरनेशनल मैचों में से 135 मैच जीते हैं. वहीं, 60 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 3 मैच टाई और 11 मैच ड्रॉ रहे हैं.

विराट की कप्तानी में भारत एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाया

विराट कोहली की कप्तानी में भारत एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वह भारत के सबसे सफल कप्तान रहे हैं. विराट कोहली का टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत शानदार रिकॉर्ड है. विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारत को 68 टेस्ट मैचों में से 40 मुकाबलों में जीत दिलाई है. विराट कोहली भारत के सबसे सफल कप्तान रहे हैं. विराट कोहली का यह रिकॉर्ड तोड़ना आने वाले किसी भी कप्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा.

कप्तानी को लेकर हुआ था विवाद

विराट कोहली ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की टी20 कप्तानी छोड़ दी थी. साल 2021 में बीसीसीआई ने विराट कोहली को वनडे कप्तान के पद से हटा दिया, और इसके तुरंत बाद विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका (2021-22) से 1-2 से सीरीज हारने के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. विराट कोहली की कप्तानी में इंटरनेशनल मैचों में भारत की जीत का प्रतिशत 63.38 रहा है.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा साल 2022 से लेकर साल 2024 तक भारत के फुल टाइम कप्तान रहे. रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताने के बाद जून 2024 में T20I से संन्यास ले लिया था. इसके बाद रोहित शर्मा ने इसी साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. रोहित शर्मा अब केवल वनडे फॉर्मेट में ही भारत की कप्तानी करते हैं.

रोहित की कप्तानी में भारत की ICC ट्रॉफी

रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC के दो बड़े खिताब जिताए हैं. कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जितवाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की लीडरशिप में ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. रोहित शर्मा जरा सा चूक गए नहीं तो वह भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जिता देते. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कितने इंटरनेशनल मैच जीते?

रोहित शर्मा ने 142 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है. रोहित शर्मा ने टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर कुल 142 इंटरनेशनल मैचों में से 103 मैच जीते हैं. वहीं, 33 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 2 मैच टाई और 3 मैच ड्रॉ रहे हैं. रोहित शर्मा की कप्तानी में इंटरनेशनल मैचों में भारत की जीत का प्रतिशत 72.53 रहा है.