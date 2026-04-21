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Hindi Newsक्रिकेटCSK की बर्बादी का गुनहगार कौन... बुरी तरह किसपर टूट पड़े संजय मांजरेकर, धोनी की भी खोल दी पोल

CSK की बर्बादी का गुनहगार कौन... बुरी तरह किसपर टूट पड़े संजय मांजरेकर, धोनी की भी खोल दी पोल

चेन्नई सुपर किंग्स की हालत आईपीएल 2026 में बुरे सपने जैसी है. 6 मैच में टीम को 2 जीत नसीब हुई और पाइंट्स टेबल के लोअर ऑर्डर में ऊपर-नीचे हो रही है. वहीं, टीम को 5 खिताबी जीत दिलाने वाले एमएस धोनी इंजरी के चलते बाहर हैं. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर सीएसके के मैनेजमेंट पर बुरी तरह से टूट पड़े हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:25 AM IST
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सीएसके मैनेजमेंट पर भड़के मांजरेकर. CSK Team (BCCI)
सीएसके मैनेजमेंट पर भड़के मांजरेकर. CSK Team (BCCI)

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का हाल-बेहाल नजर आ रहा है. 2026 में टीम को 6 मैच में से 3 जीत ही नसीब हुई हैं. कभी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं तो कभी मैनेजमेंट पर. 5 ट्रॉफी जिताने वाले एमएस धोनी अभी तक एक भी मुकाबले में बैटिंग करने नहीं उतरे हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेट संजय मांजरेकर ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गायकवाड़ भी अपने प्रदर्शन के चलते सवालों के घेरे में हैं जिन्होंने 6 पारियों में महज 82 रन बनाए हैं.

क्या बोले मांजरेकर?

स्पोर्ट्सस्टार के 'Insight Edge' पॉडकास्ट पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 'हार का ठीकरा मैं टीम के मालिकों और बड़े फैसले लेने वाले लोगों पर फोड़ूंगा. क्योंकि कप्तान बनने से पहले, गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन करते थे. फिर धोनी वाला मामला, क्या वह खेलेंगे या क्या वह कप्तानी करेंगे. इसे उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से संभाला. यहीं पर आपको भारतीय संस्कृति की वह चाटुकारिता दिखाई देती है, जो अब क्रिकेट में भी घुस चुकी है. मेरा मतलब है, धोी के सिर्फ फैन ही नहीं हैं, बल्कि उनके आस-पास चाटुकारिता का भी बोलबाला है.'

पुरानी आलोचना पर तोड़ी चुप्पी

उन्होंने अपनी पुरानी आलोचना को याद करते हुए कहा, 'एक बार ऐसा हुआ था जब धोनी क्रीज में अपना बैट डालने की कोशिश कर रहे थे और यह फैसला बहुत करीबी था. मैंने कहा, 'देखो, वह साफ तौर पर क्रीज से बाहर हैं और उन्हें रन आउट होना चाहिए. फैंस इस बात पर मुझसे नाराज हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं धोनी के खिलाफ बोल रहा हूं. इसलिए, कहीं न कहीं वे पूरी तस्वीर को नज़रअंदाज कर बैठे.'

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धोनी के प्रदर्शन पर तोड़ी चुप्पी

धोनी को लेकर मांजरेकर से सवाल हुआ कि क्या उनकी वापसी से गायकवाड़ पर दबाव कम होगा. उन्होंने जवाब दिया, 'हो सकता है, लेकिन फिर आपको धोनी को मैदान पर उतारना होगा. और आप ऐसा कैसे करेंगे? मेरा मतलब है, धीरे-धीरे उनके लिए अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल होता जा रहा है. इसलिए, जब वह निचले क्रम में आकर महज तीन या चार गेंदें खेलते थे, तो यह थोड़ा मजाकिया लगता था. कमेंट्री करने वाले भी इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते थे. 'क्या जबरदस्त पारी खेली है!' जबकि वह पारी सिर्फ चार गेंदों की होती थी.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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