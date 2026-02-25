PAK vs ENG: बाबर आजम या कोई और.. कप्तान आगा ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा- वैसा परफॉर्म नहीं..

PAK vs ENG: पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सफर लगभग खत्म नजर आ रहा है. बारिश और हार के चलते पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के लिए लगभग दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड ने 2 विकेट से मात दी. अब पाकिस्तान के पास जीतने के लिए महज एक मुकाबला बाकी है जो श्रीलंका के खिलाफ है. पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल टिकट श्रीलंका पर जीत के बाद भी नहीं मिलेगा. लगभग बाहर होने के बाद कप्तान सलमान अली आगा निराश नजर आए और उन्होंने हार का ठीकरा बैटिंग पर फोड़ा.

क्या बोले सलमान अली आगा?

हार के बाद सलमान ने कहा, 'बैट से शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन हम जैसा चाहते थे वैसा फिनिश नहीं कर पाए. आखिर में, कभी-कभी आपको विरोधी टीम को क्रेडिट देना पड़ता है. हैरी ब्रूक ने जिस तरह से बैटिंग की वह शानदार थी. उसने गेम पूरी तरह से हमसे छीन लिया. हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दूसरे नतीजे कैसे आते हैं. हम उम्मीद करेंगे कि वे हमारे पक्ष में हों और फिर हमें पता है कि हमें श्रीलंका के खिलाफ जीतना होगा.'

बैटिंग पर फोड़ा हार का ठीकरा

सलमान ने आगे कहा, 'यह एक मिली-जुली पिच थी, लेकिन मुझे लगा कि हमने आगे बहुत अच्छी बॉलिंग की. फिर हैरी आए और उन्होंने एक शानदार पारी खेली. हमने उन पर सब कुछ झोंक दिया, लेकिन वह आज हमारे लिए बहुत अच्छे थे. उन्होंने (साहिबजादा फरहान) इस वर्ल्ड कप के हर एक गेम में बहुत अच्छी बैटिंग की है और पिछले छह या सात महीनों से हमारे लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. दुर्भाग्य से, दूसरे बैट्समैन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा हम चाहते थे.'

शाहीन के पढ़े कसीदे

शाहीन की तारीफ करते हुए सलमान ने कहा, 'वर्ल्ड कप गेम्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अगले मैच में सुधार कर सकते हैं. शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. हम उनसे यही उम्मीद करते हैं आगे बढ़कर स्ट्राइक करना. वह इसी के लिए मशहूर हैं और आज उन्होंने वही किया. ऐसा हमेशा लगता है कि हैरी ब्रूक ही हैं जो हमारी हार में फर्क ला रहे हैं. लेकिन क्रेडिट उसे ही देना चाहिए जो इसका हकदार है. उन्होंने आज शानदार बैटिंग की.'