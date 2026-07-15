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हार्दिक का कटेगा पत्ता... किसे मिलेगी मुंबई इंडियंस की कमान? रेस में 23 साल का स्टार

हार्दिक पांड्या, जिसे टीम इंडिया की रीढ़ कहें तो गलत नहीं होगा. हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी बॉलिंग तो कभी बैटिंग से भारतीय टीम को कई मुकाबलों में जीत दिलाई है. लेकिन आईपीएल में नाम खराब हो गया. कप्तानी मिली लेकिन टीम फिसड्डी साबित हुई, अब उनकी छुट्टी तय नजर आ रही है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:18 PM IST
हार्दिक का कटेगा पत्ता... किसे मिलेगी मुंबई इंडियंस की कमान? रेस में 23 साल का स्टार
Image Credit: MI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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