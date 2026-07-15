हार्दिक का कटेगा पत्ता... किसे मिलेगी मुंबई इंडियंस की कमान? रेस में 23 साल का स्टार

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट कहती है कि हार्दिक पांड्या की छुट्टी कंफर्म हो चुकी है. हार्दिक की कप्तानी में पिछले तीन साल से टीम कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुई. हार्दिक को मुंबई ने भारी रकम देकर गुजरात से ट्रेड किया था. के मुताबिक मुंबई इंडियंस से हार्दिक पंड्या की छुट्टी तय हो गई है. हार्दिक पिछले दो सीजन से टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में फ्रेंचाइजी की दुर्दशा हो गई है. हार्दिक पंड्या को मुंबई ने भारी भरकम रकम खर्च कर गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया था. हार्दिक ने गुजरात के लिए कप्तानी करते हुए उसे डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बनाने का काम किया था.