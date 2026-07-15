हार्दिक का कटेगा पत्ता... किसे मिलेगी मुंबई इंडियंस की कमान? रेस में 23 साल का स्टार

हार्दिक पांड्या, जिसे टीम इंडिया की रीढ़ कहें तो गलत नहीं होगा. हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी बॉलिंग तो कभी बैटिंग से भारतीय टीम को कई मुकाबलों में जीत दिलाई है. लेकिन आईपीएल में नाम खराब हो गया. जब से मुंबई की कप्तानी मिली तो टीम फिसड्डी ही साबित हुई, हालांकि गुजरात टाइटंस की टीम को दो बार उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया और एक बार खिताबी जीत भी दिलाई. अब उनकी छुट्टी तय नजर आ रही है. रेस में दो नाम भी हैं, जिन्हें अगले सीजन फ्रेंचाइजी कप्तान बना सकती है.
आईपीएल 2026 में मुंबई टीम का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा. अब मैनेजमेंट अगले सीजन की तैयारियों में जुट चुका है. टीम में पिछले दोनों सीजन में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या जैसे स्टार थे, इसके बाद भी हालत पतली नजर आई. इस बार मैनेजमेंट सख्त फैसले लेने की तैयारी में जुट चुका है.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट कहती है कि हार्दिक पांड्या की छुट्टी कंफर्म हो चुकी है. हार्दिक की कप्तानी में पिछले तीन साल से टीम कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुई. हार्दिक को मुंबई ने भारी रकम देकर गुजरात से ट्रेड किया था. के मुताबिक मुंबई इंडियंस से हार्दिक पंड्या की छुट्टी तय हो गई है. हार्दिक पिछले दो सीजन से टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में फ्रेंचाइजी की दुर्दशा हो गई है. हार्दिक पंड्या को मुंबई ने भारी भरकम रकम खर्च कर गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया था. हार्दिक ने गुजरात के लिए कप्तानी करते हुए उसे डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बनाने का काम किया था.
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अब सवाल है कि कप्तानी की रेस में कौन-कौन से खिलाड़ी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टीम के पेसर जसप्रीत बुमराह और तिलक वर् रेस में आगे हैं. इंजरी समस्याओं के चलते बुमराह की जगह तिलक को चुना जा सकता है. इसके अलावा रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव के नाम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. चूंकि हिटमैन को कप्तानी से हटाया जा चुका था, ऐसे में सूर्या को अगला कप्तान बनाने की अधिक उम्मीद होगी.