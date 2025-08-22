राहुल द्रविड़ का सनसनीखेज खुलासा, इस महान क्रिकेटर को बताया अपने करियर का सबसे मुश्किल गेंदबाज

राहुल द्रविड़ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. राहुल द्रविड़ ने 1996 से लेकर साल 2012 तक अपने 16 साल लंबे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान 24208 रन बनाए हैं, जिसमें 48 शतक भी शामिल हैं. राहुल द्रविड़ ने हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा किया है. राहुल द्रविड़ ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान सबसे मुश्किल गेंदबाज का नाम बताया है. राहुल द्रविड़ ने खुलासा किया कि किस गेंदबाज का सामना करना उनके लिए सबसे मुश्किल रहा है.

राहुल द्रविड़ का सनसनीखेज खुलासा

राहुल द्रविड़ ने 'कुट्टी स्टोरीज विद ऐश' में भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ बातचीत की है. रविचंद्रन अश्विन ने राहुल द्रविड़ से पूछा कि उन्हें किस गेंदबाज का सामना करना सबसे मुश्किल लगा. राहुल द्रविड़ ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा और श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का नाम लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

56 गेंदों में 219 रन, उड़ाए 18 छक्के और 23 चौके, इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका टी20 क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक

द्रविड़ के करियर का सबसे मुश्किल गेंदबाज

द्रविड़ ने कहा, 'एक तेज गेंदबाज के तौर पर ग्लेन मैक्ग्रा सबसे मुश्किल गेंदबाज थे. मैंने वसीम अकरम और वकार यूनिस को उनके करियर के आखिरी दौर में खेला है. इसलिए ये सही नहीं है. जो लोग वसीम अकरम को पहले खेल चुके हैं, वो कहते हैं कि वो एक अलग ही स्तर के गेंदबाज थे और मैं उनके वीडियो देखने के बाद अंदाजा लगा सकता हूं. अपने करियर के आखिरी दौर में भी वसीम अकरम कमाल के गेंदबाज थे, लेकिन मैंने मैक्ग्रा को उनके करियर के पीक पर खेला है, वो एक बेहतरीन गेंदबाज थे.'

गेंद को कंट्रोल में रखते थे

द्रविड़ ने कहा, 'ग्लेन मैक्ग्रा ने मेरे ऑफ स्टंप को किसी भी गेंदबाज से ज्यादा बार चुनौती दी है. सिर्फ स्टंप के पास जाकर गेंद को उछाल देना और उनकी फिटनेस का स्तर, वो पूरे दिन आपके सामने गेंद को कंट्रोल में रखते थे. मैंने उनसे ज्यादा तेज गेंदबाजों को खेला है, लेकिन निरंतरता और टैलेंट के मामले में, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल गेंदबाज रहे हैं. एक स्पिनर के तौर पर मुथैया मुरलीधरन सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक थे. उनका हुनर ​​लाजवाब था. मुथैया मुरलीधरन में गेंद को दोनों तरफ घुमाने की क्षमता थी. खासकर जब वह राउंड द विकेट आते और 'दूसरा' को आपसे दूर कर देते. इसलिए, वह ऐसे गेंदबाज थे जो कभी थकते नहीं थे और लंबे स्पैल फेंकते थे. वह लगातार आपके खिलाफ खेलते रहते थे और वह एक बेहतरीन स्पिनर हैं.'

102 शतक और 3 तिहरे शतक लगाने वाला भारत का दिग्गज क्रिकेटर, अब 37 की उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए उतरेगा

राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड्स

राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए 344 वनडे मैचों में 39.17 की औसत से 10889 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 83 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 153 रन रहा. राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत से 13288 रन बनाए हैं, जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं. राहुल द्रविड़ के नाम टेस्ट क्रिकेट में 5 दोहरे शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. राहुल द्रविड़ का टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 270 रन रहा. राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए 1 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेला है, जिसमें उन्होंने 31 रन बनाए हैं.