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Hindi Newsक्रिकेटइस महान वनडे ओपनर ने टीम को जिताया था वर्ल्ड कप, बदले में सेलेक्टर्स ने दूध में से मक्खी की तरह निकाला

इस महान वनडे ओपनर ने टीम को जिताया था वर्ल्ड कप, बदले में सेलेक्टर्स ने दूध में से मक्खी की तरह निकाला

यह क्रिकेटर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार रहा है, जिसने अपने बेहतरीन खेल से अपनी टीम को वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जिताया था. हालांकि सेलेक्टर्स ने फिर भी इस क्रिकेटर को दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 19, 2026, 07:05 PM IST
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इंग्लैंड क्रिकेट टीम में पिछले दस साल में बड़ा बदलाव हुआ है. इस दौरान इंग्लैंड ने वनडे और टी20 का वर्ल्ड कप भी जीता. इस बदलाव की वजह रही बल्लेबाजी. इंग्लैंड में पिछले 10 सालों में विस्फोटक बल्लेबाजों की एक फौज आई, जिसने उनके क्रिकेट पूरी तरह बदल दिया. इन बल्लेबाजों में एक नाम जेसन रॉय का भी है. जेसन रॉय एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं.

टीम को जिताया था वर्ल्ड कप

इंग्लैंड ने जब वनडे वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी जीती थी, तो उसमें जेसन रॉय का बहुत बड़ा योगदान रहा था. जेसन रॉय वनडे के महान बल्लेबाज रहे हैं. जेसन रॉय को उसकी क्षमता के मुताबिक मौका नहीं मिला. जेसन रॉय कभी इंजरी की वजह से बाहर हुए तो कभी उन्हें किसी दूसरे खिलाड़ी की वजह से ड्रॉप कर दिया गया. जेसन रॉय ने अपने करियर में कुछ मौकों पर तूफानी बल्लेबाजी को फिर से परिभाषित किया. एक समय लगता था कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं. हालांकि लगातार मौके न मिलना उनके करियर के लिए झटका था.

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दूध में से मक्खी की तरह किया गया बाहर

जेसन रॉय ऐसे समय इंग्लिश टीम से अंदर-बाहर होते रहे जब अंग्रेज बल्लेबाज सफेद गेंद क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलने वाला गेम खेल रहे थे. इस दौर में इंग्लैंड के पास एक से एक शानदार बल्लेबाज आए. जेसन रॉय के पास भी गजब की हिटिंग काबिलियत रही. करीब 40 की औसत और 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट बताता है कि रॉय किसी भी मायने में टॉप वनडे बल्लेबाज से कमतर नहीं थे.

3 साल पहले आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला

लगातार प्रदर्शन और मौके उनको इंग्लैंड के सबसे खतरनाक वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में खड़ा कर सकते थे. इसके बावजूद, 3 साल पहले अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले रॉय वनडे में शतक लगाने के मामले में इंग्लैंड के लिए रूट और मॉर्गन के बाद तीसरे सफल बल्लेबाज हैं. रूट ने 20, मॉर्गन ने 13 और रॉय ने 12 शतक लगाए हैं. वहीं, सर्वाधिक वनडे रनों के मामले में रॉय 10वें नंबर पर हैं.

आईपीएल में 614 रन बना चुके

35 साल के जेसन रॉय ने 5 टेस्ट में 1 अर्धशतक लगाते हुए 187, 116 वनडे में 12 शतक और 21 अर्धशतक लगाते हुए 4,271 और 64 टी20 में 8 अर्धशतक लगाते हुए 1522 रन बनाए हैं. इंग्लैंड टीम से बाहर चल रहे रॉय की टी20 लीग में बड़ी मांग है. वह ओपनर के रूप में दुनियाभर की टी20 लीग में खेलते हैं. आईपीएल में भी वह 21 मैच में 614 रन बना चुके हैं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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