FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कौन जीतेगा गोल्डन बूट का अवॉर्ड? इन 2 फुटबॉलर्स के बीच होगी रोमांचक टक्कर

FIFA World Cup 2026 का मेगा इवेंट 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा. फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस एडिशन की मेजबानी संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको करेंगे. इस बार रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 39 दिनों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. गोल्डन बूट का अवॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के अंत में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर को मिलेगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस बहुत कड़ी होगी. अर्जेंटीना और फ्रांस के दो स्टार फुटबॉलर्स के बीच इस अवॉर्ड को जीतने के लिए कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कौन जीतेगा गोल्डन बूट का अवॉर्ड?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. बता दें कि अगर लियोनल मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट का अवॉर्ड अपने नाम करते हैं, तो यह उनके फीफा वर्ल्ड कप करियर का पहला गोल्डन बूट होगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे गोल्डन बूट पुरस्कार जीतने के प्रबल दावेदार हैं. फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में गोल्डन बूट का अवॉर्ड जीता था. इस बार भी इस स्टार से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं.

इन 2 फुटबॉलर्स के बीच होगी रोमांचक टक्कर

लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बड़ा रोल निभाया था. लियोनेल मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच वर्ल्ड कप में अब तक कुल 13 गोल किए हैं. लियोनेल मेसी ने कतर में खेले गए पिछले वर्ल्ड कप में 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में लियोनेल मेसी को सिर्फ गोल से पछाड़ते हुए गोल्डन बूट का अवॉर्ड जीता था. पिछले वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल करते हुए गोल्डन बूट को भी अपने नाम किया था. किलियन एम्बाप्पे फीफा वर्ल्ड कप में अब तक 14 मुकाबलों में 12 गोल कर चुके हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी मेसी और एम्बाप्पे के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है.

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फीफा वर्ल्ड कप में अभी तक गोल्डन बूट विजेताओं की लिस्ट

1930 - गिलर्मो स्टेबल (अर्जेंटीना) - 8 गोल

1934 - ओल्डरिच नेजेडली (चेकोस्लोवाकिया) - 5 गोल

1938 - लियोनिदास (ब्राजील) - 7 गोल

1950 - अडेमिर (ब्राजील) - 9 गोल

1954 - सांडोर कॉक्सिस (हंगरी) - 11 गोल

1958 - जस्ट फॉनटेन (फ्रांस) - 13 गोल

1962 - फ्लोरियन अल्बर्ट (हंगरी), वैलेन्टिन इवानोव (सोवियत संघ), गैरिंचा (ब्राजील), वावा (ब्राजील), ड्रैजन जेरकोविक (यूगोस्लाविया), लियोनेल सांचेज (चिली) - 4 गोल

1966 - यूसेबियो (पुर्तगाल) - 9 गोल

1970 - गर्ड मुलर (पश्चिम जर्मनी) - 10 गोल

1974 - ग्रेजगोर्ज लेटो (पोलैंड) - 7 गोल

1978 - मारियो केम्पेस (अर्जेंटीना) - 6 गोल

1982 - पाओलो रॉसी (इटली) - 6 गोल

1986 - गैरी लाइनकर (इंग्लैंड) - 6 गोल

1990 - सल्वाटोर शिलासी (इटली) - 6 गोल

1994 - ओलेग सालेंको (रूस), हिस्टो स्टोइकोव (बुल्गारिया) - 6 गोल

1998 - डावर सुकर (क्रोएशिया) - 6 गोल

2002 - रोनाल्डो (ब्राजील) - 8 गोल

2006 - मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी) - 5 गोल

2010 - थॉमस मुलर (जर्मनी), वेस्ले स्नेजिडर (नीदरलैंड), डेविड विला (स्पेन), डिएगो फोर्लान (उरुग्वे) - 5 गोल

2014 - जेम्स रोड्रिग्ज (कोलंबिया) - 6 गोल

2018 - हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल

2022 - किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल

अर्जेंटीना के पास रिकॉर्ड बनाने का मौका

बता दें कि अगर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता, तो वह ब्राजील और इटली के बाद खिताब बरकरार रखने वाली तीसरी टीम बन जाएगी. इटली ने 1934 और 1938 में और ब्राजील ने 1958 और 1962 में लगातार दो फीफा वर्ल्ड कप के खिताब जीते थे. यानी अर्जेंटीना के पास 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2026 में अपनी ट्रॉफी को डिफेंड कर इतिहास रचने का मौका है. अर्जेंटीना अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लेता है, तो लियोनेल मेसी का नाम अर्जेंटीना के महानतम कप्तानों की लिस्ट में सबसे ऊपर दर्ज हो जाएगा.

फीफा वर्ल्ड कप में किसने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी?

1. ब्राजील - 5 बार

2. जर्मनी - 4 बार

3. इटली - 4 बार

4. अर्जेंटीना - 3 बार

5. फ्रांस - 2 बार

6. उरुग्वे - 2 बार

7. इंग्लैंड - 1 बार

8. स्पेन -1 बार