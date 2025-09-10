कौन हैं यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम, क्या है इनका पाक कनेक्शन? जानें पूरा मामला
कौन हैं यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम, क्या है इनका पाक कनेक्शन? जानें पूरा मामला

भारत और यूएई के बीच खेले गए एशिया कप के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने यूएई को बुरी तरह से रौंद दिया. भारतीय गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी सब एकदम टॉप क्लास रही. यूएई की टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम के बारे में कि आखिर उनका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन रहा है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:25 PM IST
Muhammad Waseem
Muhammad Waseem

वसीम एक बेहद ही अनुभवी खिलाड़ी हैं. वो 56 मैचों में टीम की कप्तानी संभाल चुके हैं. वो भारत के खिलाफ आज खेले गए मैच में भले ही कुछ खास नहीं कर पाए हों, लेकिन उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है. 

यूएई के लिए 2021 में की थी शुरुआत

मुहम्मद वसीम ने यूएई की टीम के लिए साल 2021 में अक्टूबर को अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने टी20 करियर की शुरुआत नामीबिया के खिलाफ खेले गए मैच से की थी. इसके ठीक कुछ ही महीने बाद वसीम ने वनडे क्रिकेट में भी डेब्यू किया. लेकिन, खास बात ये है की वो यूएई की तरफ खेलने से पहले पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे थे. 31 वर्षीय मुहम्मद वसीम का जन्म पाकिस्तान में मौजूद पंजाब में हुआ था. 

वसीम बतौर कप्तान

साल 2023 में यूएई के लिए बतौर कप्तानी की शुरुआत करने वाले वसीम ने अभी तक 2023 से 2025 तक 56 मैचों में कप्तानी की है. उनके नेतृत्व में यूएई ने 56 टी20 इंटरनेशनल में 34 मैच जीते हैं और 22 हारे. उन्होंने दुबई में हुए मैच के दौरान न्यूजीलैंड को भी हराया था. उनकी कप्तानी में टीम के जीत का प्रतिशत 60.71 का रहा है.

मुहम्मद वसीम का टी 20 करियर

वसीम ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत अक्टूबर 2021 में की थी. उन्होंने अपने टी20 करियर में अभी तक 83 मैचों की 83 पारियों में 154.77 के स्ट्राइक रेट से 2941 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 23 अर्धशतक जड़े हैं.  उनके टी20 करियर का सर्वोच्च स्कोर 112 रनों का रहा है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

