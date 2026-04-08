गुमनामी के अंधेरे में खो गया वनडे में 151 गेंद पर 490 रन ठोकने वाला बल्लेबाज, भाव नहीं दे रहे सेलेक्टर्स

28 साल के एक टैलेंटेड विस्फोटक बल्लेबाज को अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है. लंबे वक्त से यह बल्लेबाज डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों और शतकों की झड़ी लगा रहा है, लेकिन सेलेक्टर्स फिर भी उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका ही नहीं दे रहे हैं. यह धुरंधर बल्लेबाज लगातार नाइंसाफी का शिकार हो रहा है. अब यह क्रिकेटर गुमनामी के अंधेरे में खो गया है. इस बल्लेबाज ने एक बार वनडे क्रिकेट में 151 गेंद पर 490 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिसमें उसने 57 छक्के और 27 चौके लगाए थे.

वनडे में 151 गेंद पर 490 रन ठोकने वाला गुमनाम

साउथ अफ्रीका के 28 साल के क्रिकेटर शेन डेड्सवेल को अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है. शेन डेड्सवेल ने 18 नवंबर 2017 को एक वनडे क्लब मैच के दौरान NWU Pukke क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए Potch Dorp टीम के खिलाफ 151 गेंद पर 490 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. शेन डेड्सवेल ने इस दौरान 57 छक्के और 27 चौके लगाए. मजे की बात ये रही कि शेन डेड्सवेल ने अपने 490 रन में से 450 रन सिर्फ चौके-छक्कों से बनाए.

बन गया 677 रन का असंभव रिकॉर्ड

शेन डेड्सवेल की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर NWU Pukke क्रिकेट क्लब ने Potch Dorp टीम के खिलाफ 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 677 रन बोर्ड पर लगा दिए. नॉर्थ वेस्ट प्रीमियर लीग के अंतर्गत यह 50 ओवर का वनडे मैच खेला गया था. NWU Pukke क्रिकेट क्लब के लिए शेन डेड्सवेल ने 151 गेंदों पर 490 रन की पारी खेली. इसके अलावा उनके साथी बल्लेबाज रूआन हासब्रोक ने भी 54 गेंदों पर 104 रन ठोके दिए. रूआन हासब्रोक ने अपनी पारी में 6 छक्के और 12 चौके लगाए.

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63 छक्के और 48 चौके लगाए गए

NWU Pukke क्रिकेट क्लब ने 50 ओवर में 677 रन का स्कोर खड़ा कर लिया. NWU Pukke टीम की ओर से कुल 63 छक्के और 48 चौके लगाए गए. शेन डेड्सवेल ने Potch Dorp टीम के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी. Potch Dorp टीम के गेंदबाज डेविस क्रोथर ने अपने 10 ओवरों के कोटे में 131 रन लुटा दिए, हालांकि उन्हें सांत्वना के रूप में एक विकेट जरूर मिला.

इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया मैच

अब जीत के लिए Potch Dorp की टीम को 50 ओवर में 678 रन बनाने थे. 678 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी Potch Dorp की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 290 रन ही बना सकी. 151 गेंदों पर 490 रन की पारी खेलने के बाद शेन डेड्सवेल ने गेंद से भी कमाल दिखाया. शेन डेड्सवेल ने 7 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटके. 18 नवंबर 2017 को खेला गया ये मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. शेन डेड्सवेल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत NWU Pukke क्रिकेट क्लब ने 387 रनों के विशाल अंतर से मैच जीत गया.

कौन है ये गुमनाम क्रिकेटर?

साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर शेन डेड्सवेल की उम्र 28 साल हो चुकी है. अभी भी ये क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए तरस रहा है. शेन डेड्सवेल ने 20 फर्स्ट क्लास मैचों में 1127 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. 32 List-A मैचों में शेन डेड्सवेल ने 959 रन बनाए हैं. शेन डेड्सवेल ने List-A में 6 अर्धशतक ठोके हैं. शेन डेड्सवेल ने घरेलू क्रिकेट में अपना आखिरी मैच CSA 4-Day Series Division 2 में बॉर्डर टीम के लिए मार्च 2025 को क्वाजुलु-नताल इनलैंड के खिलाफ खेला था.