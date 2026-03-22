VIDEO: कप्तान ईशान को प्रैक्टिस में अपने ही प्लेयर ने दिखाई गर्मी, उंगली उठाकर दिखाई आंख, वीडियो से मची खलबली

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB vs SRH) के बीच होगा. दोनों टीमें प्रैक्टिस में खूब पसीना बहा रही हैं. इस बीच एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में ईशान किशन को अपनी खिलाड़ी ने आंख दिखाकर विदा गिय तो खलबली मच गई.
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ईशान किशन आईपीएल 2026 से पहले अपनी धमाकेदार फॉर्म के चलते सुर्खियों में रहे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन धमाकेदार फॉर्म में नजर आए थे. अब आईपीएल से पहले खूब पसीना बहा रहे हैं. अब उनका नाम एक वीडियो से चर्चा में आया है. ईशान किशन को प्रैक्टिस के समय उनकी ही टीम के खिलाड़ी ने ऐसी आंख दिखाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ईशान किशन को इस खिलाड़ी ने हैरतअंगेद अंदाज में सैंड ऑफ दिया.
प्रैक्टिस मैच में ईशान किशन की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली. वह 20 गेंद में 52 रन पर बैटिंग कर रहे थे तब हैदराबाद के गेंदबाज जीशान अंसारी अपनी बॉलिंग शुरू की थी. दूसरी पारी के 8वें ओवर में अंसारी गेंदबाजी करने आए. ईशान ने अंसारी की पहली चार गेंद पर दो छक्के और इतने ही चौके लगाए लेकिन 5वीं गेंद पर चकमा खा गए और स्क्वायर लेग पर कैच थमा बैठे.
अंसारी वीडियो में काफी गुस्से में दिखे. उन्होंने ईशान किशन को बाहर जाने का इशारा किया और आंख भी दिखाई. हालांकि, किशन दूसरी तरफ से मुस्कुराते नजर आए. ईशान किशन ने इस प्रैक्टिस मैच में महज 24 गेंद में 72 रन कूट डाले थे. विकेटकीपर भी अंसारी के आक्रामक अंदाज को देखकर हंसता दिखा. ईशान किशन हंसकर वापस लौट गए लेकिन सोशल मीडिया पर खलबली मच गई.
(@ccricket713) March 21, 2026
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हैदराबाद टीम की कमान ईशान किशन के हाथों में है. टीम के परमानेंट कप्तान पैट कमिंस इंजरी के चलते अप्रैल के मध्य तक नहीं लौटेंगे, ऐसे में तब तक टीम की कप्तानी ईशान किशन के हाथों में रहेगी. ईशान किशन ने अपनी कप्तानी में झारखेंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खिताबी जीत दिलाकर टीम इंडिया में धांसू कमबैक किया. टी20 वर्ल्ड कप में अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से ईशान किशन ने अपनी जगह पक्की कर रखी है.