Advertisement
trendingNow13105171
Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं उस्मान तारिक... जिसपर गुमान कर रहा पाकिस्तान, सिर्फ 4 मैच खेलने वाला ये खिलाड़ी भारत के लिए बनेगा खतरा?

कौन हैं उस्मान तारिक... जिसपर गुमान कर रहा पाकिस्तान, सिर्फ 4 मैच खेलने वाला ये खिलाड़ी भारत के लिए बनेगा खतरा?

Who is Usman Tariq: पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने अमेरिका के खिलाफ हुए मैच से पहले टॉस के दौरान कहा कि उस्मान तारिक उनके मैच विनर साबित हो सकते हैं. सलमान ने तो तारिक को 'तुरुप का इक्का' घोषित कर दिया. आइए जानते हैं कि उस्मान तारिक हैं कौन और क्या सही में भारत के लिए खतरा बन सकते हैं या नहीं?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं उस्मान तारिक? जिसपर गुमान कर रहा पाकिस्तान
कौन हैं उस्मान तारिक? जिसपर गुमान कर रहा पाकिस्तान

Who is Usman Tariq: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने बैक टू बैक दो जीत दर्ज कर ली है. सलमान आगा की अगुवाई वाली टीम ने मंगलवार को हुए मैच में अमेरिका को 32 रनों से हरा दिया. कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में स्पिनर उस्मान तारिक ने शानदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया. ऊंचे कद के स्पिनर ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. यूएसए को हराने के बाद पाकिस्तान का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. कप्तान सलमान आगा ने जोश-जोश में यहां तक कह दिया कि उनके गेंदबाज इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान 150-160 रनों को डिफेंड करने का दम रखता है.

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने अमेरिका के खिलाफ हुए मैच से पहले टॉस के दौरान कहा कि उस्मान तारिक उनके मैच विनर साबित हो सकते हैं. सलमान ने तो तारिक को 'तुरुप का इक्का' घोषित कर दिया. आइए जानते हैं कि उस्मान तारिक हैं कौन और क्या सही में भारत के लिए खतरा बन सकते हैं या नहीं ?

भारत के लिए खतरा बनेंगे उस्मान तारिक?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में महामुकाबला होगा. इस पिच पर स्पिनरों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है और साथ ही मैदान बहुत बड़ा है, जिसके चलते स्पिनरों के खिलाफ बड़े हिट लगाना आसान नहीं होगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगा. अमेरिका के खिलाफ मैच में पाक कप्तान ने 5 स्पिनरों का इस्तेमाल किया. इसमें से सबसे घातक उस्मान तारिक साबित हुए.

उस्मान तारिक इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के बाद से ही सुर्खियों में रहे हैं. उनका अनोखा एक्शन सवालों के घेरे में रहा है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कैमरून ग्रीन ने तारिक के एक्शन पर सवाल उठाया था और वो काफी गुस्से में दिखे थे. हालांकि, आईसीसी की तरफ से अभी तक पाक गेंदबाज को गेंदबाजी करने की हरी झंडी मिली हुई है. 

उस्मान तारिक बाकी स्पिन गेंदबाजों से बिल्कुल अलग हैं. वो गेंद डालने से पहले 2-3 सेकेंड रुकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है. ऊपर से वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हैं और भारतीय बल्लेबाजों ने उनका सामना नहीं किया है. ऐसे में अनोखे एक्शन के साथ वो टीम इंडिया के लिए सिरदर्दी तो बन सकते हैं.

हालांकि, उस्मान तारिक मे अनोखे बॉलिंग एक्शन के अलावा कुछ खास कला मौजूद नहीं है. उनकी गेंदें ज्यादा टर्न भी नहीं होती है. ऐसे में अगर भारतीय बल्लेबाज उनके एक्शन को संभाल लिए तो पाकिस्तानी गेंदबाज मुश्किल में फंस सकते हैं. बता दें कि 28 साल के उस्मान तारिक अभी तक सिर्फ 4 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं और 7.90 की शानदार औसत से 11 विकेट चटकाए हैं. उनके अलावा पाकिस्तान के बाकी स्पिनर्स अबरार अहमद, शादाब खान और सैम अयूब भी इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 8 ओवर 8 विकेट... बल्लेबाजों के लिए काल बना 37 साल ये अनजान गेंदबाज, पाकिस्तान को दिया 440 वोल्ट का झटका

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'