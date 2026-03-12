कौन है कुलदीप यादव की होने वाली वाइफ? यूं प्यार में बदली बचपन की दोस्ती, इस कंपनी में करती हैं काम

Who is Kuldeep Yadav Wife: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार जीत के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर आगामी आईपीएल पर है. टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च को होगी. इससे पहले कई प्लेयर अपने निजी कामों को निपटाने में लगे हैं. इसी क्रम में भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव शादी करने वाले हैं. कुलदीप 14 मार्च को मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी करेंगे. दोनों ने 4 जून, 2025 को सगाई की थी. वंशिका चड्ढा और कुलदीप यादव एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं. उनकी शादी का जश्न 13 मार्च को हल्दी और मेहंदी सेरेमनी के साथ शुरू होगा.

मीडिय रिपोर्ट के मुताबिक, यह कपल 14 मार्च को मसूरी के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में शादी करेगा. वंशिका चड्ढा का कुलदीप यादव के साथ एक लंबा कनेक्शन है क्योंकि दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं. वंशिका चड्ढा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में काम करती हैं. रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि वह प्रबंधन और प्रशासनिक भूमिका में वहां काम करती हैं.

प्यार में बदली बचपन की दोस्ती

कानपुर के लाल बंगले के रहने वाले कुलदीप और श्याम नगर की रहने वाली वंशिका चड्ढा बचपन में दोस्त थे. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. कुलदीप यादव की चर्चित जिंदगी के उलट वंशिका यादव लाइमलाइट से दूर रही हैं और उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है. उन्होंने एलआईसी में एक अच्छा करियर बनाया है और इंटरनेशनल क्रिकेट के उतार-चढ़ाव में कुलदीप की सहारा रही हैं. वह सोशल मीडिया या लाइमलाइट में बहुत कम दिखती हैं.

मसूरी से लखनऊ तक जश्न

कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की शादी का इंतजार इस हफ्ते बड़े जश्न के साथ शुरू होने वाला है. शादी से पहले का जश्न 13 मार्च को पारंपरिक हल्दी और मेहंदी सेरेमनी के साथ शुरू होगा, जो कपल की शादी के जश्न की शुरुआत होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कपल 14 मार्च को मसूरी के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में करीबी दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में शादी करेगा. अतिथियों की लिस्ट में भारतीय क्रिकेट के जाने-माने नाम शामिल होने की उम्मीद है. इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बड़े अधिकारी शामिल हैं.

दिग्गजों को न्योता

पहाड़ों में शादी के बाद कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा 17 मार्च को लखनऊ के होटल सेंट्रम में एक शानदार रिसेप्शन देंगे. खबर है कि कुलदीप के पिता, राम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निजी तौर न्योता दिया है. टॉप क्रिकेट हस्तियों, बीसीसीआई अधिकारियों और बड़े नेताओं के आने की उम्मीद है. ऐसे में कुलदीप यादव-वंशिका चड्ढा का रिसेप्शन इस साल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सोशल इवेंट्स में से एक बन सकता है.