कौन हैं वीनस विलियम्स के पति एंड्रिया प्रेटी? ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी और फिर दिल हार बैठी ये टेनिस स्टार

अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने मशहूर एक्टर एंड्रिया प्रेटी के साथ शादी रचा ली है. वीनस विलियम्स ने 45 साल की उम्र में खुद से 8 साल छोटे एंड्रिया प्रेटी के साथ शादी की है. वीनस विलियम्स और एंड्रिया प्रेटी की शादी का डेस्टिनेशन फ्लोरिडा का पाम बीच था. इस कपल की शादी का जश्न पांच दिनों तक चला. वीनस विलियम्स और एंड्रिया प्रेटी ने सबसे पहले 18 सितंबर को इटली के इस्चिया में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की कसमें खाईं थी, जिसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा के पाम बीच में दूसरी बार शादी का जश्न मनाया है.
कौन हैं वीनस विलियम्स के पति एंड्रिया प्रेटी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक वीनस विलियम्स के पति एंड्रिया प्रेटी एक इटैलियन एक्टर हैं और उनका जन्म 1988 में डेनमार्क में हुआ था. एंड्रिया प्रेटी ने अपना बचपन डेनमार्क में बिताया और जब वह युवा हुए तो इटली चले गए. एंड्रिया प्रेटी ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की और सालों बाद वह एक्टिंग और प्रोडक्शन में भी आ गए. एंड्रिया प्रेटी ने इस तरह हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई.
न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग
एंड्रिया प्रेटी ने न्यूयॉर्क की मशहूर सुसान बैट्सन स्टूडियो में ट्रेनिंग ली और एक सीरियस एक्टर के तौर पर अपनी कला को निखारा. साल 2014 में उन्होंने 'वन मोर डे' फिल्म को लिखकर, डायरेक्ट किया और उसमें एक्टिंग करके अपनी पहचान बनाई. अपने फिल्मी काम के साथ-साथ, एंड्रिया प्रेटी ने इटैलियन टेलीविजन पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई और 'ए प्रोफेसर' जैसे पॉपुलर शो में नजर आए. एंड्रिया प्रेटी ने साल 2023 की फिल्म 'टेम्पटेशन' और रियलिटी शो 'ला टाल्पा' में काम करके अपने काम को और आगे बढ़ाया.
ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी
वीनस विलियम्स और एंड्रिया प्रेटी अपनी लव स्टोरी को लोगों से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन उनके एक-दूसरे को डेट करने की अफवाहें सबसे पहले जुलाई 2024 में शुरू हुईं, जब उन्हें इटली के अमाल्फी कोस्ट पर एक साथ छुट्टियां मनाते देखा गया. साल 2025 की शुरुआत में वीनस और एंड्रिया ने बहामास से अपनी छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट कीं. वीनस ने एंड्रिया को छुट्टियों में अपना 'सबसे अच्छा साथी' भी कहा था और इस तरह एक तरह से उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी थी.
पहली बार एंड्रिया प्रेटी के बारे में बात कब की?
जुलाई 2025 में वीनस विलियम्स ने पहली बार एंड्रिया प्रेटी के बारे में बात की और वाशिंगटन डी.सी. के साथ एक इंटरव्यू में टेनिस में अपनी वापसी का श्रेय भी उन्हें दिया. वीनस ने कहा था, 'मेरे मंगेतर यहां हैं और उन्होंने मुझे खेलते रहने के लिए सच में प्रोत्साहित किया. टेनिस खेलना बहुत मुश्किल है और उन्होंने मुझे इससे उबरने के लिए प्रोत्साहित किया.' अब अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाते हुए वीनस और एंड्रिया ने शादी कर ली.