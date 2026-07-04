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Women's T20 World Cup Final 2026: कौन हैं भारत की बेटी Vrinda Rathi? फाइनल में करेंगी अंपायरिंग

Vrinda Rathi to Umpire in Women's T20 World Cup 2026 Final: भले ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर हो गई हो, लेकिन इस मेगा टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व जरूर देखने को मिलेगा.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 04, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:55 PM IST
Women's T20 World Cup Final 2026: कौन हैं भारत की बेटी Vrinda Rathi? फाइनल में करेंगी अंपायरिंग
Image Credit: Who is Vrinda RathiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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