Women's T20 World Cup Final 2026: कौन हैं भारत की बेटी Vrinda Rathi? फाइनल में करेंगी अंपायरिंग

Vrinda Rathi to Umpire in Women's T20 World Cup 2026 Final: 5 जुलाई को महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल होना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाली इस खिताबी जंग के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने नवी मुंबई के नेरुल की रहने वाली वृंदा राठी (Vrinda Rathi) को ऑन-फील्ड अंपायर नियुक्त किया है. वह मैदान पर वेस्टइंडीज की जैकलीन विलियम्स के साथ मिलकर अंपायरिंग की कमान संभालेंगी.
यह पहली बार नहीं है जब वृंदा राठी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया हो. इससे पहले दिसंबर 2023 में वह किसी महिला टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली भारत की पहली महिला अंपायर बनी थीं. उन्होंने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभाली थी.
अंपायरिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले वृंदा राठी खुद एक बेहतरीन क्रिकेटर रही हैं. वह दाएं हाथ की मीडियम-पेसर गेंदबाज थीं और उन्होंने चार साल तक मुंबई यूनिवर्सिटी की महिला टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था, लेकिन वह मुंबई की सीनियर महिला टीम में जगह नहीं बना सकीं, जिसके बाद उन्होंने अंपायरिंग को अपना करियर चुना.
राठी ने साल 2014 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) की अंपायरिंग परीक्षा पास की. इसके चार साल बाद (2018 में) उन्होंने बीसीसीआई (BCCI) का अंपायरिंग एग्जाम क्रैक किया. उनकी प्रतिभा को देखते हुए साल 2020 में उन्हें नारायणन जननी के साथ 'ICC डेवलपमेंट पैनल ऑफ अंपायर्स' में प्रमोट किया गया था.
वृंदा के करियर का ग्राफ बेहद तेजी से ऊपर बढ़ा है. उन्होंने इससे पहले भी कई बड़े मंचों पर भारत का नाम रोशन किया है. उन्होंने भारत के पुरुष घरेलू क्रिकेट (रणजी ट्रॉफी) में गोवा बनाम पुदुचेरी मैच में अंपायरिंग कर इतिहास रचा था.
इसके अलावा वह 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, 2023 महिला टी20 वर्ल्ड कप (साउथ अफ्रीका), एशियाई खेल (हांगझोऊ) और पहले विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के फाइनल में भी अंपायरिंग पैनल का हिस्सा रह चुकी हैं. वृंदा के नाम अब तक 20 महिला वनडे इंटरनेशनल, 77 महिला टी20 इंटरनेशनल और एक महिला टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने का शानदार अनुभव दर्ज है.