CPL 2025: कौन हैं पहले ही मैच में कहर बरपाने वाले वकार सलामखिल? शाकिब अल हसन-इमाद वसीम के उड़ाए होश
Advertisement
trendingNow12881754
Hindi Newsक्रिकेट

CPL 2025: कौन हैं पहले ही मैच में कहर बरपाने वाले वकार सलामखिल? शाकिब अल हसन-इमाद वसीम के उड़ाए होश

St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons: कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 का आगाज कम स्कोर वाले एक रोमांचक मुकाबले से हुआ. सेंट किट्स के बासेतेरे में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स को 6 विकेट से हरा दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CPL 2025: कौन हैं पहले ही मैच में कहर बरपाने वाले वकार सलामखिल? शाकिब अल हसन-इमाद वसीम के उड़ाए होश

St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons: कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 का आगाज कम स्कोर वाले एक रोमांचक मुकाबले से हुआ. सेंट किट्स के बासेतेरे में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत में अफगानिस्तान के स्पिनर वाकर सलामखिल ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एंटीगुआ एंड बारबुडा की टीम को चारों खाने चित कर दिया.

सलामखिल ने सबको चौंकाया

जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कायेल मेयर्स, फजलहक फारूकी और नसीम शाह की तेज गेंदबाजी के आगे फाल्कन्स की शुरुआत खराब रही और 5 ओवर के अंदर ही टीम का स्कोर 39 रन पर 3 विकेट हो गया. इसके बाद अफगानिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर वाकर सलामखिल ने 8वें ओवर में गेंद संभाली और अपनी चौथे ही बॉल पर फेबियन एलन को आउट कर दिया. उन्होंने इसके बाद शाकिब अल हसन, इमाद वसीम और ओडियन स्मिथ को भी पवेलियन भेजा. सलामखिल ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए.

कौन हैं सलामखिल?

सीपीएल के पहले मैच में वकार सलामखिल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. वह 23 साल के हैं और अब तक अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है. आयरलैंड के खिलाफ 2019 में 4 विकेट लिए थे. सलामखिल 78 टी20 मैचों में 102 विकेट ले चुके हैं. वह अलग-अलग टी20 टीमों के लिए खेल चुके हैं, लेकिन अब तक अफगानिस्तान के लिए वनडे या इंटरनेशनल टी20 मैच नहीं खेल पाए हैं. उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल में भी खेलने का इंतजार है.

 

 

अमेरिकी बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन

मैच की बात करें तो फाल्कन्स के लिए एकमात्र अमेरिकी बल्लेबाज करीमा गोरे ने शानदार पारी खेली. उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. गोरे ने 34 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे. वह 12वें ओवर में फारूकी की गेंद पर आउट हो गए. 

ये भी पढ़ें: बैडलक! कभी तिहरा शतक नहीं लगा सके दुनिया के ये टॉप-6 बल्लेबाज, एक तो छह रन से रह गया था दूर

मैच पलटने वाले थे कॉर्नवाल

सीपीएल 2021 के विजेता पैट्रियट्स को जीत के लिए सिर्फ 122 रन बनाने थे और उन्होंने इसे काफी आसानी से हासिल कर लिया. हालांकि, बीच में रहकीम कॉर्नवाल की वजह से थोड़ी मुश्किल जरूर आई. एविन लुईस ने 13 गेंदों में 25 रन बनाकर तेज शुरुआत दी. वे चौथे ओवर में आउट हो गए. पैट्रियट्स ने पावरप्ले में एक विकेट खोकर 55 रन बनाए. इसके बाद कॉर्नवाल ने एक ही ओवर में काइल मेयर्स और रिले रोसौव को आउट कर दिया, जिससे पैट्रियट्स का स्कोर 56 रन पर 3 विकेट हो गया.

ये भी पढ़ें: Sanju Samson:...तो चेन्नई सुपरकिंग्स में नहीं आएंगे संजू सैमसन? रविचंद्रन अश्विन ने समझा दिया गणित

फ्लेचर, अथानाजे और होल्डर ने दिलाई जीत

तीन विकेट गिरने के बाद आंद्रे फ्लेचर और एलिक अथानाजे ने पारी को संभाला. फ्लेचर ने 26 गेंदों में 19 रन बनाए, जबकि अथानाजे ने 28 गेंदों में नाबाद 37 रन की पारी खेली. कप्तान जेसन होल्डर ने 14 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया. पैट्रियट्स ने 5 ओवर बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

CPL 2025Waqar Salamkhil

Trending news

परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
;