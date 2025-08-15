CPL 2025: कौन हैं पहले ही मैच में कहर बरपाने वाले वकार सलामखिल? शाकिब अल हसन-इमाद वसीम के उड़ाए होश

St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons: कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 का आगाज कम स्कोर वाले एक रोमांचक मुकाबले से हुआ. सेंट किट्स के बासेतेरे में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत में अफगानिस्तान के स्पिनर वाकर सलामखिल ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एंटीगुआ एंड बारबुडा की टीम को चारों खाने चित कर दिया.

सलामखिल ने सबको चौंकाया

जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कायेल मेयर्स, फजलहक फारूकी और नसीम शाह की तेज गेंदबाजी के आगे फाल्कन्स की शुरुआत खराब रही और 5 ओवर के अंदर ही टीम का स्कोर 39 रन पर 3 विकेट हो गया. इसके बाद अफगानिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर वाकर सलामखिल ने 8वें ओवर में गेंद संभाली और अपनी चौथे ही बॉल पर फेबियन एलन को आउट कर दिया. उन्होंने इसके बाद शाकिब अल हसन, इमाद वसीम और ओडियन स्मिथ को भी पवेलियन भेजा. सलामखिल ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए.

कौन हैं सलामखिल?

सीपीएल के पहले मैच में वकार सलामखिल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. वह 23 साल के हैं और अब तक अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है. आयरलैंड के खिलाफ 2019 में 4 विकेट लिए थे. सलामखिल 78 टी20 मैचों में 102 विकेट ले चुके हैं. वह अलग-अलग टी20 टीमों के लिए खेल चुके हैं, लेकिन अब तक अफगानिस्तान के लिए वनडे या इंटरनेशनल टी20 मैच नहीं खेल पाए हैं. उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल में भी खेलने का इंतजार है.

अमेरिकी बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन

मैच की बात करें तो फाल्कन्स के लिए एकमात्र अमेरिकी बल्लेबाज करीमा गोरे ने शानदार पारी खेली. उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. गोरे ने 34 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे. वह 12वें ओवर में फारूकी की गेंद पर आउट हो गए.

मैच पलटने वाले थे कॉर्नवाल

सीपीएल 2021 के विजेता पैट्रियट्स को जीत के लिए सिर्फ 122 रन बनाने थे और उन्होंने इसे काफी आसानी से हासिल कर लिया. हालांकि, बीच में रहकीम कॉर्नवाल की वजह से थोड़ी मुश्किल जरूर आई. एविन लुईस ने 13 गेंदों में 25 रन बनाकर तेज शुरुआत दी. वे चौथे ओवर में आउट हो गए. पैट्रियट्स ने पावरप्ले में एक विकेट खोकर 55 रन बनाए. इसके बाद कॉर्नवाल ने एक ही ओवर में काइल मेयर्स और रिले रोसौव को आउट कर दिया, जिससे पैट्रियट्स का स्कोर 56 रन पर 3 विकेट हो गया.

फ्लेचर, अथानाजे और होल्डर ने दिलाई जीत

तीन विकेट गिरने के बाद आंद्रे फ्लेचर और एलिक अथानाजे ने पारी को संभाला. फ्लेचर ने 26 गेंदों में 19 रन बनाए, जबकि अथानाजे ने 28 गेंदों में नाबाद 37 रन की पारी खेली. कप्तान जेसन होल्डर ने 14 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया. पैट्रियट्स ने 5 ओवर बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.