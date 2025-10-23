कौन है जेवियर बार्टलेट? कोहली-गिल को किया चारों खाने चित, करियर के पांचवें मैच में ही किया कारनामा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे मैच में भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे. उनके अलावा कप्तान गिल ने भी एक बार फिर निराश किया. वहीं, रोहित शर्मा ने पुराना दमखम दिखाते हुए 73 रनों की पारी खेली. एक समय लग रहा था वह आज तो शतक जमा ही देंगे, तभी वह मिचेल स्टार्क को अपना विकेट थमा बैठे, लेकिन इन सभी नामों के अलावा एक नाम की चर्चा और है. वह नाम है जेवियर बार्टलेट का. उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया है. बार्टलेट अपने करियर का महज पांचवां मैच खेल रहे हैं. उनकी धारदार गेंदबाजी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आइए जानते हैं बार्टलेट हैं कौन.

भारत को बैकफुट पर धकेला

टॉस हारकर बल्लेबाजी की शुरुआत करने वाली टीम इंडिया ने सातवें ओवर में कप्तान शुभमन गिल का विकेट गंवाया. बता दें कि अपने करियर का पांचवां वनडे मैच खेल रहे बार्टलेट ने गिल के रूप में ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई. भारत अभी इस झटके से सही से उभरा भी नहीं था कि भारत के रन मशीन विराट कोहली सातवें ओवर की पांचवी गेंद पर LBW आउट हो गए. उन्हें भी आउट करने वाले बार्टलेट थे. इस तरह से उन्होंने एक ही ओवर में 2 अहम विकेट झटकर टीम इंडिया को पुरी तरह से घुटने पर ला दिया.

कौन हैं बार्टलेट?

आप भी सोच रहे होंगे विराट और गिल जैसे स्टार खिलाड़ियों को आउट करने वाले बार्टलेट हैं कौन. भारत के लिए समस्या बनने वाले बार्टलेट ने अपने करियर की शुरुआत 2 फरवरी 2024 को मेलबर्न में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले से की थी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक खेले 5 वनडे मैचों की 5 पारियों में 4.15 की इकोनॉमी रेट से 15 विकेट झटकने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी पूरा किया है. वहीं, बार्टलेट ने अभी तक खेले 11 टी 20I की 10 पारियों में 7.08 की इकोनॉमी रेट से 15 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/13 का रहा है. वहीं, वह आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिग बैश में बार्टलेट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जोवियर बार्टलेट BBL में ब्रिसबेन हीट की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने साल 2023-24 के सीजन में बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा भी किया था. इससे पहले उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को लीड भी किया है. वह महज 18 साल की उम्र में क्वींसलैंड की टीम का हिस्सा बन गए थे. फिलहाल, 26 वर्षीय बार्टलेट भारत के खिलाफ कहर बरपा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली लेंगे संन्यास? एडिलेड में आउट होने के बाद दिया संकेत, सोशल मीडिया पर मच रहा बवाल