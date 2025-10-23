Advertisement
trendingNow12972315
Hindi Newsक्रिकेट

कौन है जेवियर बार्टलेट? कोहली-गिल को किया चारों खाने चित, करियर के पांचवें मैच में ही किया कारनामा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे मैच में भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे. लेकिन इन सभी नामों के अलावा एक नाम की चर्चा और है. वह नाम है जेवियर बार्टलेट का. उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

xavier bartlett
xavier bartlett

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे मैच में भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे. उनके अलावा कप्तान गिल ने भी एक बार फिर निराश किया. वहीं, रोहित शर्मा ने पुराना दमखम दिखाते हुए 73 रनों की पारी खेली. एक समय लग रहा था वह आज तो शतक जमा ही देंगे, तभी वह मिचेल स्टार्क को अपना विकेट थमा बैठे, लेकिन इन सभी नामों के अलावा एक नाम की चर्चा और है. वह नाम है जेवियर बार्टलेट का. उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया है. बार्टलेट अपने करियर का महज पांचवां मैच खेल रहे हैं. उनकी धारदार गेंदबाजी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आइए जानते हैं बार्टलेट हैं कौन.

भारत को बैकफुट पर धकेला
टॉस हारकर बल्लेबाजी की शुरुआत करने वाली टीम इंडिया ने सातवें ओवर में कप्तान शुभमन गिल का विकेट गंवाया. बता दें कि अपने करियर का पांचवां वनडे मैच खेल रहे बार्टलेट ने गिल के रूप में ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई. भारत अभी इस झटके से सही से उभरा भी नहीं था कि भारत के रन मशीन विराट कोहली सातवें ओवर की पांचवी गेंद पर LBW आउट हो गए. उन्हें भी आउट करने वाले बार्टलेट थे. इस तरह से उन्होंने एक ही ओवर में 2 अहम विकेट झटकर टीम इंडिया को पुरी तरह से घुटने पर ला दिया.

कौन हैं बार्टलेट?
आप भी सोच रहे होंगे विराट और गिल जैसे स्टार खिलाड़ियों को आउट करने वाले बार्टलेट हैं कौन. भारत के लिए समस्या बनने वाले बार्टलेट ने अपने करियर की शुरुआत 2 फरवरी 2024 को मेलबर्न में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले से की थी. उन्होंने अपने करियर  में अभी तक खेले 5 वनडे मैचों की 5 पारियों में 4.15 की इकोनॉमी रेट से 15 विकेट झटकने का कारनामा किया है.  इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी पूरा किया है. वहीं, बार्टलेट ने अभी तक खेले 11 टी 20I की 10 पारियों में 7.08 की इकोनॉमी रेट से 15 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/13 का रहा है. वहीं, वह आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिग बैश में बार्टलेट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जोवियर बार्टलेट BBL में ब्रिसबेन हीट की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने साल 2023-24 के सीजन में बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा भी किया था. इससे पहले उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को लीड भी किया है. वह महज 18 साल की उम्र में क्वींसलैंड की टीम का हिस्सा बन गए थे. फिलहाल, 26 वर्षीय बार्टलेट भारत के खिलाफ कहर बरपा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: विराट कोहली लेंगे संन्यास? एडिलेड में आउट होने के बाद दिया संकेत, सोशल मीडिया पर मच रहा बवाल

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

xavier bartlett

Trending news

दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?