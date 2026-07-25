कौन हैं यश ठाकुर? श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी की चमकी किस्मत, 27 साल में कर रहे डेब्यू

Who Is Yash Thakur: भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा बट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. पिछले मैच में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को मौका मिला है. 27 साल के दाएं हाथ के पेसर यश ठाकुर टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर रहे हैं.
कप्तान बनने के बाद से श्रेयस अय्यर का लगातार 8 बार टॉस जीतने का सिलसिला अब समाप्त हो गया है. दूसरे मैच में सिक्का जिम्बाब्वे के पक्ष में गिरा और कप्तान सिकंदर रजा बट ने गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय प्लेइंग इलेवन में यश ठाकुर की एंट्री हुई है. टीम इंडिया मैनेजमेंट ने बाकी कोई बदलाव नहीं किया है.
28 दिसंबर, 1998 को कोलकाता में जन्में यश ठाकुर दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं. वो घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. यश ठाकुर नई गेंद को स्विंग कराने में माहिर माने जाते हैं. आईपीएल 2026 में वो पिछले दो साल से पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. हालांकि, पिछले दो सालों में उन्हें आईपीएल में सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला है. ओवरऑल यश ठाकुर ने आईपीएल में 22 मुकाबले खेले हैं और 27 विकेट चटकाए हैं.
विदर्भ के लिए खेलने वाले यश ठाकुर अब तक 74 टी20 मैचों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने 18.75 की औसत से 110 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 32 मैचों में 93 विकेट झटके हैं. आईपीएल 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने यश ठाकुर को 1.60 करोड़ रुपये में खरीदा था. वो 2023 और 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले थे और इस फ्रेंचाइजी के लिए 19 मैचों में 24 विकेट चटकाए थे.
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव.
जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (WK), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी.
भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है.