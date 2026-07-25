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कौन हैं यश ठाकुर? श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी की चमकी किस्मत, 27 साल में कर रहे डेब्यू

दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. पिछले मैच में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को मौका मिला है. 27 साल के दाएं हाथ के पेसर यश ठाकुर टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 25, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:42 PM IST
कौन हैं यश ठाकुर? श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी की चमकी किस्मत, 27 साल में कर रहे डेब्यू
Image Credit: यश ठाकुर का डेब्यू (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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