कौन हैं यश ठाकुर? श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी की चमकी किस्मत, 27 साल में कर रहे डेब्यू

28 दिसंबर, 1998 को कोलकाता में जन्में यश ठाकुर दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं. वो घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. यश ठाकुर नई गेंद को स्विंग कराने में माहिर माने जाते हैं. आईपीएल 2026 में वो पिछले दो साल से पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. हालांकि, पिछले दो सालों में उन्हें आईपीएल में सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला है. ओवरऑल यश ठाकुर ने आईपीएल में 22 मुकाबले खेले हैं और 27 विकेट चटकाए हैं.