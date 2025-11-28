कौन है WPL ऑक्शन की सबसे युवा खिलाड़ी? 16 की उम्र में मारी एंट्री, सौरव गांगुली-पार्थ जिंदल ने लगाया दांव

Deeya Yadav Delhi Capitals: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के लिए मेगा ऑक्शन गुरुवार (27 नवंबर) को नई दिल्ली में हुआ. WPL के तीनों सीजन में रनर-अप रही दिल्ली कैपिटल्स ने 16 साल की हरियाणा की सेंसेशन दिया यादव को उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपये में खरीदा. लॉरा वोल्वार्ड्ट, सिनेल हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा और लिजेल ली के बाद दीया ऑक्शन में कैपिटल्स की छठी प्लेयर थीं. उनके ऊपर टीम के सह-मालिक पार्थ जिंदल और डायरेक्टर सौरव गांगुली ने भरोसा जताया है.

आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर

दिया को अनकैप्ड बैट्समैन की पहली लिस्ट में रखा गया था. वह हरियाणा और नॉर्थ जोन के लिए ओपनिंग करती हैं. अपने निडर अप्रोच और हिम्मत वाले स्ट्रोक्स के लिए जानी जाने वाली दिया ने डोमेस्टिक सर्किट में धूम मचा दी है. वह पहली बार 2023 U-15 विमेंस वन डे ट्रॉफी के दौरान सुर्खियों में आईं. उन्होंने 96.33 की शानदार औसत से 578 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल हैं. टूर्नामेंट में उनके रन में एक डबल सेंचुरी भी शामिल थी. यह U-15 एज-ग्रुप में खेलते हुए विमेंस क्रिकेट में का एक बड़ा कीर्तिमान है.

एक साल में कमाया नाम

पिछले साल जनवरी में दिया को हरियाणा की U-23 और सीनियर टीमों में तेज़ी से जगह मिली और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह 2025-26 के घरेलू सीजन में हरियाणा के लिए नंबर 3 पर खेली हैं. दिया का अटैकिंग गेम भारतीय टीम की बेहतरीन बैट्समैन और महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली सदस्य शेफाली वर्मा के अग्रेसन से मेल खाता है. ऐसे में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकती है. वह आईपीएल में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की तरह महिला प्रीमियर लीग में 16 की उम्र में छा सकती हैं.

दिया ने रचा इतिहास

दिया ने ऑक्शन में बिकते ही इतिहास रच दिया और वह लीग में बिकने वाली सबसे कम उम्र की प्लेयर बन गईं. दिया ने सबसे पहले सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में स्टेट टीम की इनिंग्स को लीड करते हुए अपना दबदबा बनाया. उन्होंने आठ पारियों में 59.60 की औसत से 298 रन बनाए. उनके 127.89 के शानदार स्ट्राइक रेट ने बहुत ध्यान खींचा. उनकी अग्रेसिव बैटिंग ने पक्का किया कि नॉर्थ ज़ोन को कुछ ज़बरदस्त शुरुआत मिले. नॉर्थ जोन के फाइनल में पहुंचने में उनका अहम रोल था.