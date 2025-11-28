Advertisement
trendingNow13021011
Hindi Newsक्रिकेट

कौन है WPL ऑक्शन की सबसे युवा खिलाड़ी? 16 की उम्र में मारी एंट्री, सौरव गांगुली-पार्थ जिंदल ने लगाया दांव

Deeya Yadav Delhi Capitals: WPL के तीनों सीजन में रनर-अप रही दिल्ली कैपिटल्स ने 16 साल की हरियाणा की सेंसेशन दिया यादव को उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपये में खरीदा.लॉरा वोल्वार्ड्ट, सिनेल हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा और लिजेल ली के बाद दीया ऑक्शन में कैपिटल्स की छठी प्लेयर थीं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है WPL ऑक्शन की सबसे युवा खिलाड़ी? 16 की उम्र में मारी एंट्री, सौरव गांगुली-पार्थ जिंदल ने लगाया दांव

Deeya Yadav Delhi Capitals: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के लिए मेगा ऑक्शन गुरुवार (27 नवंबर) को नई दिल्ली में हुआ. WPL के तीनों सीजन में रनर-अप रही दिल्ली कैपिटल्स ने 16 साल की हरियाणा की सेंसेशन दिया यादव को उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपये में खरीदा. लॉरा वोल्वार्ड्ट, सिनेल हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा और लिजेल ली के बाद दीया ऑक्शन में कैपिटल्स की छठी प्लेयर थीं. उनके ऊपर टीम के सह-मालिक पार्थ जिंदल और डायरेक्टर सौरव गांगुली ने भरोसा जताया है.

आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर

दिया को अनकैप्ड बैट्समैन की पहली लिस्ट में रखा गया था. वह हरियाणा और नॉर्थ जोन के लिए ओपनिंग करती हैं. अपने निडर अप्रोच और हिम्मत वाले स्ट्रोक्स के लिए जानी जाने वाली दिया ने डोमेस्टिक सर्किट में धूम मचा दी है. वह पहली बार 2023 U-15 विमेंस वन डे ट्रॉफी के दौरान सुर्खियों में आईं. उन्होंने 96.33 की शानदार औसत से 578 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल हैं. टूर्नामेंट में उनके रन में एक डबल सेंचुरी भी शामिल थी. यह U-15 एज-ग्रुप में खेलते हुए विमेंस क्रिकेट में का एक बड़ा कीर्तिमान है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: WPL Auction: 11 खिलाड़ी करोड़पति...यूपी वॉरियर्स ने चौंकाया, दीप्ति-अमेलिया की चांदी, यहां देख लें पूरी लिस्ट

एक साल में कमाया नाम

पिछले साल जनवरी में दिया को हरियाणा की U-23 और सीनियर टीमों में तेज़ी से जगह मिली और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह 2025-26 के घरेलू सीजन में हरियाणा के लिए नंबर 3 पर खेली हैं. दिया का अटैकिंग गेम भारतीय टीम की बेहतरीन बैट्समैन और महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली सदस्य शेफाली वर्मा के अग्रेसन से मेल खाता है. ऐसे में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकती है. वह आईपीएल में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की तरह महिला प्रीमियर लीग में 16 की उम्र में छा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: कौन है अनुष्का शर्मा? RCB-MI ने WPL ऑक्शन में लगाई बोली, लेकिन इस टीम ने मार ली बाजी

दिया ने रचा इतिहास

दिया ने ऑक्शन में बिकते ही इतिहास रच दिया और वह लीग में बिकने वाली सबसे कम उम्र की प्लेयर बन गईं. दिया ने सबसे पहले सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में स्टेट टीम की इनिंग्स को लीड करते हुए अपना दबदबा बनाया. उन्होंने आठ पारियों में 59.60 की औसत से 298 रन बनाए. उनके 127.89 के शानदार स्ट्राइक रेट ने बहुत ध्यान खींचा. उनकी अग्रेसिव बैटिंग ने पक्का किया कि नॉर्थ ज़ोन को कुछ ज़बरदस्त शुरुआत मिले. नॉर्थ जोन के फाइनल में पहुंचने में उनका अहम रोल था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Delhi CapitalsWPLWPL 2026

Trending news

7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड