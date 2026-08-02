IND vs SL: जसप्रीत बुमराह बाहर... IPL का 8 करोड़ी पर सेलेक्टर्स की नजर? 10 मैच में झटके थे 60 विकेट

India Tour of Sri Lanka: भारतीय टीम 4 अगस्त को श्रीलंका के लिए रवाना होने वाली है. 15 अगस्त को दो टेस्ट की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर देखने को मिली. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं. अब सवाल होगा कि आखिर कौन जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को भारतीय स्क्वॉड का ऐलान किया था, जिसमें बुमराह का नाम था, लेकिन उनकी निर्भरता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मंजूरी पर थी.
जसप्रीत बुमराह पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते नजर आए थे. लेकिन अब उनके घुटने में समस्या देखने को मिल रही है. ये कोई नई दिक्कत नहीं है बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद ये समस्या हुई थी. इसके बाद BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने तय समय पर बुमराह को इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में और भी समय लग सकता है. इस समस्या के बाद मैनेजमेंट नपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता.
बुमराह को फिटनेस क्लीयरेंस मिलने की शर्त पर शामिल किया गया था. अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुषों की सीनियर चयन समिति उनके रिप्लेसमेंट का नाम तय कर सकती है. आकिब नबी इस रेस में सबसे आगे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में उन्होंने टीम के साथ ट्रेनिंग की थी. वह इंडिया ए की तरफ से श्रीलंका टूर भी कर चुके हैं. रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 10 मैच में 60 विकेट लेकर जम्मू कश्मीर को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. जिसके बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा था.
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टीम इंडिया में इस टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी पहले ही हैमिस्ट्रिंग के चलते इस दौरे से बाहर हैं. साई सुदर्शन पर भी सस्पेंस बना हुआ है. वहीं, वाशिंगटन सुंदर भी इंजरी के चलते बाहर हैं. गुरनूर बराड़, मानव सुथार, सारांश जैन जैसे नए नाम स्क्वॉड में शामिल हैं. देखना होगा कि आकिब नबी को मौका मिलता है या नहीं.