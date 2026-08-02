IND vs SL: जसप्रीत बुमराह बाहर... IPL का 8 करोड़ी पर सेलेक्टर्स की नजर? 10 मैच में झटके थे 60 विकेट

बुमराह को फिटनेस क्लीयरेंस मिलने की शर्त पर शामिल किया गया था. अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुषों की सीनियर चयन समिति उनके रिप्लेसमेंट का नाम तय कर सकती है. आकिब नबी इस रेस में सबसे आगे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में उन्होंने टीम के साथ ट्रेनिंग की थी. वह इंडिया ए की तरफ से श्रीलंका टूर भी कर चुके हैं. रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 10 मैच में 60 विकेट लेकर जम्मू कश्मीर को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. जिसके बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा था.