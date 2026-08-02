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IND vs SL: जसप्रीत बुमराह बाहर... IPL का 8 करोड़ी पर सेलेक्टर्स की नजर? 10 मैच में झटके थे 60 विकेट

India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा. 4 अगस्त को टीम इंडिया श्रीलंका के लिए रवाना होगी. इससे पहले ही खबर आई की स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 02, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:32 PM IST
IND vs SL: जसप्रीत बुमराह बाहर... IPL का 8 करोड़ी पर सेलेक्टर्स की नजर? 10 मैच में झटके थे 60 विकेट
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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