नाथन एलिस को कौन करेगा रिप्लेस? CSK में उलझी गुत्थी, रिप्लेसमेंट की रेस में 3 गेंदबाज

IPL 2026: आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छाया हुआ है. हफ्तेभर के बाद आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कुछ टीमों के लिए बुरी खबर आना शुरू हो चुकी है. एक तरफ सैम करन के चर्चे हैं जो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं और दूसरी तरफ नाथन एलिस ने सीएसके को बुरी खबर दी है. एलिस पूरे टूर्नामेंट से इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं. अब उनके रिप्लेसमेंट की रेस में तीन प्लेयर्स हैं जिन्हें टीम शामिल कर सकती है.

क्यों बाहर हुए एलिस?

एलिस की बात करें तो वह हैमिस्ट्रिंग की चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने इस खबर की पुष्टि की और ये भी कहा कि अब टीम को उनके रिप्लेसमेंट की तलाश है. सीएसके ने अपने पेसर मथीशा पथिराना को केकेआर से ट्रेड कर दिया था. इसके बाद एलिस डेथ ओवरों में टीम के सबसे भरोसेमंद बॉलर माने जा रहे थे, लेकिन इनके बाहर होने के बाद सीएसके में गुत्थी उलझ गई है.

कौन हैं वो तीन गेंदबाज?

एलिस को रिप्लेस करने की रेस में तीन गेंदबाज हैं जिसमें ओटनील बार्टमैन, जेराल्ड कोइट्जे और सीन एबॉट हैं. पहले बात करें ओटनील की बार्टमैन की तो वह डेथ ओवर्स में अपनी सटीक यॉर्कर के लिए फेमस हैं. वह 'टेक्सास सुपर किंग्स' के लिए भी खेलते हैं जो सीएसके की सिस्टर फ्रेंचाइजी है. फिलहाल बार्टमैन पाकिस्तान सुपर लीग में अपना योगदान दे रहे हैं.

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कोइट्जे और एबॉट भी अच्छे ऑप्शन

कोइट्जे भी एलिस के रिप्लेसमेंट के लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं. हालांकि, इंजरी पिछले कुछ समय में उनके लिए सवालिया निशान रही है. यही वजह थी कि वह ऑक्शन के दौरान अनसोल्ड रहे थे. बात करें एबॉट की तो वो भी सीएसके के रडार के अंदर होंगे. बिग बैश लीग में एबॉट शानदार नजर आए थे और उन्होंने 10 मैच में 11 विकेट झटके थे.