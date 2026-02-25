रिंकू सिंह को कौन करेगा रिप्लेस? अब इस फ्लॉप प्लेयर के सहारे गंभीर-सूर्या, अचानक कराएंगे प्लेइंग-11 में एंट्री

Advertisement
Rinku Singh Replacement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह फैमिली इमरजेंसी के चलते टी20 वर्ल्ड कप कैंप छोड़कर घर चले गए हैं. उनके पिता की हालत बेहद गंभीर है, ऐसे में रिंकू सिंह की वापसी भी जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में मुश्किल है. अब सवाल है कि रिंकू सिंह को आखिर कौन रिप्लेस करेगा?

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:49 AM IST
Rinku Singh Replacement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह फैमिली इमरजेंसी के चलते टी20 वर्ल्ड कप कैंप छोड़कर घर चले गए हैं. जिसके बाद प्लेइंग-XI की गुत्थी उलझी हुई है. रिंकू सिंह के पिता की हालत बेहद गंभीर है 24 फरवरी को उन्होंने कैंप छोड़ दिया. टीम इंडिया 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले के लिए चेन्नई के मैदान में उतरेगी. इस मैच में रिंकू सिंह की वापसी कंफर्म नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि रिंकू सिंह की जगह कप्तान सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर किसको प्लेइंग-XI में एंट्री कराएंगे. 

मजबूरन फ्लॉप प्लेयर को बनाएंगे सहारा

कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर को मजबूरन एक फ्लॉप प्लेयर का सहारा लेना होगा. पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को 76 रन की करारी हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हम जिस फ्लॉप प्लेयर की बात कर रहे हैं वो संजू सैमसन हैं जिन्हें रिंकू सिंह के स्थान पर प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जा सकता है. 

एक मैच में मिला था मौका

संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में महज एक ही मुकाबला नसीब हुआ है. जिसमें वह 8 गेंद में 22 रन बनाने में कामयाब हुए. सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप थे जिसके चलते ईशान किशन के लिए प्लेइंग-XI में रास्ता साफ हुआ. ईशान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में शतक ठोका और फिर टी20 वर्ल्ड कप में भी बल्ले से गदर काट दिया. जिसके चलते संजू सैमसन के लिए प्लेइंग-XI का रास्ता पूरी तरह बंद नजर आ रहा था. हालांकि, अब रिंकू सिंह के जाने से सैमसन को टीम में मौका मिल सकता है. 

रिंकू के पिता को क्या हुआ?

रिंकू सिंह ने कैंप अचानक छोड़ा. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिंकू सिंह के पिता स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे हैं और अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. BCCI सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि यह फैसला घर पर इमरजेंसी की वजह से लिया गया. अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रिंकू सिंह टीम में वापस आएंगे या नहीं. ऐसे में प्लेइंग-XI में चेन्नई मैच के दौरान बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

