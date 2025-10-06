Advertisement
वनडे में 29 गेंद पर ठोका शतक, इस खूंखार बल्लेबाज ने पहली बार बनाया असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, डिविलियर्स भी पीछे

एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भयंकर तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वनडे क्रिकेट (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे तेज शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम पर नहीं, बल्कि एक अन्य बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 06, 2025, 12:51 PM IST
इस बल्लेबाज ने किया ये असंभव कारनामा

एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के 31 गेंदों में लगाए गए शतक के रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक धुरंधर बल्लेबाज ने ये असंभव कारनामा भी कर दिखाया. ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ओपनर जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 8 अक्टूबर 2023 को वनडे क्रिकेट यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने इस List-A (वनडे फॉर्मेट) मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ केवल 29 गेंद पर ही शतक ठोक दिया. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 38 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेली. जेक फ्रेजर-मैकगर्क का यह शतक 50 ओवर फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर खेले गए वनडे मैच में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी एबी डिविलियर्स के नाम पर ही दर्ज है.

डिविलियर्स के 31 गेंद में शतक का महारिकॉर्ड टूटा

जेक फ्रेजर-मैकगर्क के लिए 8 अक्टूबर 2023 का दिन बहुत यादगार रहा है. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ 'The Marsh Cup' के एक List-A मैच में 328.94 की स्ट्राइक रेट से रन कूट दिए. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 38 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 13 छक्के शामिल रहे. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि तस्मानिया टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. 50 ओवर के फॉर्मेट में जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने एबी डिविलियर्स के सबसे तेज शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था.

जेक फ्रेजर-मैकगर्क की टीम फिर भी मैच हार गई

तस्मानिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 435 रन बोर्ड पर लगा दिए. जवाब में जेक फ्रेजर-मैकगर्क की साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम 46.4 ओवर में 398 रन पर ऑलआउट हो गई. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 27 गेंद पर शतक तो ठोका, लेकिन उनकी टीम 37 रन से मैच हार गई. जेक फ्रेजर-मैकगर्क एक होनहार युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अपनी पावर हिटिंग बल्लेबाजी और लेग-ब्रेक गुगली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. वे वनडे और T20I मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेलते हैं, साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग और अन्य वैश्विक टी-20 लीग में खेलते हैं.

