टेस्ट में दुनिया का सबसे खूंखार ओपनर, खड़ा कर दिया रनों का पहाड़, दूसरे नंबर पर हैं गावस्कर

टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जिनका टूटना नामुमकिन नजर आता है. बैटिंग में सचिन तेंदुलकर, गेंदबाजी में मुथैया मुरलीधरन जैसे नाम टॉप पर नजर आते हैं. लेकिन कुछ ऐसे बेताज बादशाह भी हैं, जिन्होंने टेस्ट में रनों का अंबार लगा दिया, लेकिन लाइमलाइट में नहीं रहे. हम आपको ऐसे ही एक ओपनर के बारे में बताने जा रहे हैं. दुनिया का इकलौता ओपनर जिसने टेस्ट इतिहास में ओपनिंग करते हुए 10 हजार से ज्यादा रन ठोक डाले.