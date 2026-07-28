टेस्ट में दुनिया का सबसे खूंखार ओपनर, खड़ा कर दिया रनों का पहाड़, दूसरे नंबर पर हैं गावस्कर

टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जिनका टूटना नामुमकिन नजर आता है. बैटिंग में सचिन तेंदुलकर, गेंदबाजी में मुथैया मुरलीधरन जैसे नाम टॉप पर नजर आते हैं. लेकिन कुछ ऐसे बेताज बादशाह भी हैं, जिन्होंने टेस्ट में रनों का अंबार लगा दिया, लेकिन लाइमलाइट में नहीं रहे. हम आपको ऐसे ही एक ओपनर के बारे में बताने जा रहे हैं. दुनिया का इकलौता ओपनर जिसने टेस्ट इतिहास में ओपनिंग करते हुए 10 हजार से ज्यादा रन ठोक डाले.
दूसरे नंबर पर भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर आते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर 10 हजार रन बनाने से कुछ रन ही दूर रह गए. नंबर-1 पर जो दिग्गज है वो एलिस्टर कुक हैं. रेड बॉल क्रिकेट में ओपनिंग करना पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होता. नई गेंद से स्विंग, असीमित उछाल तो कभी खूनी बाउंसर्स को भी झेलना पड़ता है. ऐसी परस्थितियों में एलिस्टर कुक ने वो कारनामा किया जो दोबारा होना बेहद मुश्किल नजर आता है.
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कुक ने अपने करियर के 95 प्रतिशत रन बतौर ओपनर बनाए. उन्होंने 278 टेस्ट पारियों में ओपनिंग करते हुए 11, 845 रन ठोक डाले. वहीं, पूरे करियर में उनके नाम 12, 472 रन दर्ज हैं. उन्होंने 33 शतक और 57 फिफ्टी ठोकी. दूसरा नाम गावस्कर का है, जिन्होंने अपने दौर में बिना हेलमेट और लिमिटेड किट से दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया था.
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गावस्कर ने अपने करियर में 94.9% रन बतौर ओपनर बनाए. उन्होंने 203 पारियों में 9,607 रन ठोके. इसके बाद साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ आते हैं, जिन्होंने 97.5% रन ओपनिंग करते हुए बनाए. उन्होंने 196 पारियों में 9,030 रन बनाए. डेविड वार्नर भी टॉप-5 में हैं, उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 99.6% रन बतौर ओपनर ठोके. 202 पारियों में उन्होंने 8,747 रन बनाए और करियर में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल की.